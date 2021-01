Bridgerton è la nuova serie cult di Netflix. Tutti la guardano e tutti ne parlano. Ispirata ai romanzi di Julia Quinn, questa serie TV uscita a fine 2020 fa entrare lo spettatore nell’alta società londinese. Guardarla fa sognare tutti, grandi e piccini.

I fan di Bridgerton sanno ormai a memoria ogni puntata e sono sempre a caccia di nuove curiosità sulla serie. Se anche noi ci siamo fatti rapire dalla bellezza di questa serie, non possiamo non conoscere queste 5 curiosità che ogni fan di Bridgerton deve assolutamente sapere!

Costumi costumi e costumi

Le prime due curiosità riguardano i costumi. Per gli abiti della protagonista si è ispirati alla versione di Guerra e Pace interpretata da Audrey Hepburn. Proprio per questo motivo i costumi di Daphne Bridgerton tendono spesso all’azzurro, cosa che chi ha guardato la serie più e più volte avrà sicuramente notato.

Inoltre, per le 8 puntate della stagione 1 sono stati creati tantissimi costumi. Sono stati fatti circa 7500 costumi d’epoca, a cui si devono aggiungere accessori e scarpe. Di questi, 104 sono stati riservati a Daphne Bridgerton.

5 curiosità che ogni fan di Bridgerton deve assolutamente sapere

Bridgerton è una serie TV storica e per entrare nel personaggio non basta solo indossare il costume giusto. Proprio per questo motivo un attore in particolare ha deciso di studiare moltissimo e dedicarsi a lezioni di musica, danza, equitazione, etichetta e portamento. Stiamo parlando dell’amato protagonista, il duca di Hastings. Bridgerton è anche stata supervisionata dalla dottoressa Hannah Greig per far sì che la serie fosse accurata storicamente!

L’ultima curiosità riguarda la boyband di Bridgerton. Diversamente da altri, l’attore che interpreta Colin, Luke Newton, ha esperienze teatrali e sa cantare in modo meraviglioso. Nelle pause tra un ciak e l’altro, Luke ha coinvolto gli altri giovani attori cantando proprio come una boyband. Si può immaginare che sul set di Bridgerton non ci si annoi proprio.

