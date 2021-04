Molti di noi si ritrovano a condividere la propria esistenza con un grazioso cucciolo, gatto o cane che sia. Gli animali domestici di fatto occupano gran parte della nostra vita. Ci confortano, ci regalano gioia ed affetto incondizionato.

Ma la vera domanda è: siamo davvero in grado di comprendere appieno il nostro adorato animale domestico?

Nel caso di un amico felino ecco le 5 curiosità che dobbiamo assolutamente sapere sui nostri gatti.

Miagolio

Il gatto ci comunica molto con la sua “voce”. L’intonazione del miagolio varia a seconda del significato e quindi della situazione. Può voler indicare che ha fame se è vicino alla ciotola. Può aver bisogno del nostro aiuto o può semplicemente darci il buongiorno appena sveglio. Se instauriamo un dialogo con il nostro amico lui sarà sempre invogliato a partecipare alla nostra vita.

Postura

La postura può farci capire molto sul suo carattere e sui sentimenti che prova. Se ha fiducia in sé stesso tenderà a mantenere una posizione più possibile eretta e altezzosa. Invece se è intimorito da qualcosa sembrerà perdere volume. Se prova dolore tenderà a muoversi il meno possibile. Mentre se si acciambella tenendo gli occhi socchiusi, abbiamo fatto centro! Il nostro gatto si sente a suo agio.

Igiene

I felini sono animali molto puliti e amano vivere nel pulito. Quando usano la lettiera cerchiamo di togliere subito le feci. Altra accortezza? Scegliamo sempre lettiere composte da cristalli di silicio: favoriscono una migliore assorbenza e garantiscono un profumo fresco.

Spazzolarlo lo aiuta a rimuovere più pelo rispetto alla tolettatura fai-da-te giornaliera. E ricordiamoci sempre di controllare bene che non si tratti di una pulizia nervosa: spesso è segno che il nostro gatto è stressato!

Alimentazione

Il Felis silvestris catus è un felino e come tale adora cacciare. Ma se il nostro è il classico “gatto da salotto” non dobbiamo esagerare con le quantità. Un gatto sedentario e sovrappeso andrà in contro a problemi renali! Meglio razionare e variare il cibo, ad esempio abituarlo a mangiare in concomitanza con i nostri pasti. È sempre bene evitare la coccola in più con qualche crocchetta aggiuntiva.

Movimento

I gatti passano due terzi della loro vita dormendo! Che siano piccoli o già maturi tenderanno sempre a riposarsi il più possibile. Intendiamoci, questo è segno che con noi si sentono al sicuro. Ma possiamo sempre favorire qualche attività ludica stimolandoli con pupazzi o palline. Un animale agile godrà di un’ottima salute e con ottima probabilità sarà più longevo.

Ecco, una volta acquisite queste 5 curiosità che dobbiamo assolutamente sapere sui nostri gatti saremo pronti a prenderci cura del nostro piccolo amico.

Ricordiamoci sempre che il loro benessere dipende da noi. In cambio ci regaleranno un amore mai provato.

Approfondimento

