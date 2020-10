Cosa fare quando ci si annoia? Questa è forse la domanda del secolo.

Quante volte ci è capitato di provare una noia insopportabile e non sapere come porre rimedio? Forse abbiamo passato delle ore girandoci i pollici mentre il tempo scorreva inesorabilmente. È capitato davvero a tutti, specialmente dopo che quasi tutto il mondo ha dovuto fare i conti con la noia da quarantena.

In questo articolo si troveranno 5 cose utili da fare quando ci si annoia.

Imparare a suonare uno strumento musicale

Saper suonare uno strumento, oltre che ad essere un grande piacere personale, è anche una skill che si può sfruttare in numerosi contesti sociali. Si può imparare a suonare uno strumento anche nel caso in cui non lo si ha in casa. Esistono infatti delle app in grado, ad esempio, di trasformare il telefono in un pianoforte.

Iniziare un nuovo libro

In un’epoca in cui tutti sono frettolosi e super impegnati, si legge sempre meno. Se si è a casa, iniziare un nuovo libro potrebbe essere un’ottima soluzione.

Aprire YouTube e iniziare una bella sessione di karaoke

Anche chi è stonato, si può dare al canto. Una bella sessione di karaoke aiuterà non solo a passare il tempo ma anche a migliorare notevolmente l’umore.

Fare una bella passeggiata mentre si ascolta la playlist preferita

Uscire a passeggiare, respirando aria fresca e, magari, ascoltando la playlist preferita, oltre che liberare dalla noia, ha anche molti e sorprendenti benefici per la salute.

Imparare a cucinare un piatto nuovo

Cucinare è un’arte creativa che fa bene al palato, alla salute e alle ore di noia. Imparare una nuova ricetta è un ottimo modo per passare il tempo e per regalarsi qualche momento di piacere. Su internet ci sono moltissime ricette e, quindi, se si vuole imparare a cucinare un piatto nuovo, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Se si è alla ricerca di qualche altro suggerimento, oltre alle 5 cose utili da fare quando ci si annoia si può dare un occhiata anche quest’articolo.