Chiunque abbia mai preso lezioni di equitazione sogna di possedere un cavallo. Chi invece un cavallo lo ha già, si immagina spesso come sarebbe tenerlo a casa vicino a sé. Avere un cavallo a casa propria è quindi il sogno di tutti gli appassionati e i professionisti del settore. Sognando ad occhi aperti, però, tendiamo a vedere solo la parte idilliaca, senza contare tutto il tempo necessario per mantenere e curare un cavallo a casa nostra. Oggi, gli Esperti di ProiezionidiBorsa illustreranno le 5 cose essenziali per tenere a casa il proprio cavallo in tranquillità e sicurezza.

Prima di tutto è importante ricordare che ogni comune ha regolamenti diversi al riguardo. È bene informarsi direttamente nel proprio comune di residenza. Inoltre, per possedere un cavallo a casa propria è necessario ottenere dall’ASL di riferimento il codice stalla. Per averlo, le nostre strutture devono essere a norma e devono seguire quanto indicato dalla nostra ASL.

Ha bisogno di spazio e compagnia

Valutiamo subito il luogo in cui vogliamo far vivere il nostro cavallo: ci serve tantissimo spazio. Prima di tutto pensiamo agli spazi di servizio. Ci servirà un luogo dove stoccare il fieno, il mangime e la lettiera. Questo deve essere sì coperto ma anche arieggiato, pensiamo ai fienili delle vecchie cascine. Predisponiamo anche degli spazi a selleria, dove poter riporre l’attrezzatura del nostro cavallo per tutto l’anno.

Inoltre, i cavalli non amano la vita solitaria. Se abbiamo un solo cavallo e non vogliamo comprarne o affiancargliene un altro, pensiamo a una compagnia diversa. Asini, pecore e caprette sono ottime amiche dei cavalli. Il nostro equino avrà bisogno di qualche tempo per abituarsi, ma dopo poco ci sarà riconoscente.

5 cose essenziali per tenere a casa il proprio cavallo in tranquillità e sicurezza: recinti, capannine e acqua

Ogni giorno il nostro cavallo ha bisogno di muoversi. Costruiamo quindi un recinto abbastanza grande, in cui possa sgambarsi e correre a volontà. Non risparmiamo sul materiale: è meglio spendere qualche euro in più ed essere sicuri che il nostro cavallo non scappi. Inseriamo anche una beverina per l’acqua o una grande bacinella da riempire regolarmente.

Facciamo costruire anche una capannina o un box in cui il cavallo può andare a ripararsi dal mal tempo. Nel primo caso, il cavallo sarà autonomo e deciderà lui se stare al coperto o meno. Nel secondo, invece, sarà compito nostro farlo entrare o uscire dal box a seconda del meteo e della stagione. In entrambi i casi assicuriamoci che il cavallo abbia sempre acqua a disposizione, è essenziale!