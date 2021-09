Ristrutturare casa è uno dei propositi e a volte una necessità che preme sulle nostre incombenze. L’idea è entusiasmante se pensiamo al risultato finale così come lo immaginiamo noi però occorre pianificazione, accordo tra i membri familiari su cosa fare e come intervenire. Tutto per evitare o almeno ridurre al minimo lo stress che ne può derivare, il blocco cantieri e le difficoltà possibili in tema di autorizzazioni.

5 cose da fare per ristrutturare casa ed evitare stress e intoppi ai lavori

Il primo consiglio è quello di circoscrivere e capire su cosa intervenire. Quali sono le priorità, le pareti da abbattere (eventualmente), le facciate da rifare per quanto riguarda gli esterni. Infissi e pittura. Meglio sedersi e confrontarsi prima con i membri della propria famiglia o conviventi e capire cosa si vorrebbe migliorare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

L’aiuto di un referente

Un conto è dire altro è fare. La parte esecutiva squisitamente edile spesso è l’ultimo degli aspetti da considerare. Prima bisogna capire quali autorizzazioni occorrono e se possiamo accedere a bonus o agevolazioni tra quelle previste e non ancora in scadenza. Un consulente esperto è forse necessario. Ovviamente dobbiamo seguire il suo lavoro in ogni fase progettuale perché i lavori riguardano l’abitazione che è nostra e i responsabili di tutto siamo sempre e solo noi.

Facciamo i conti

Patti chiari e soprattutto preliminari. Nonostante la possibilità di aiuti provenienti da bonus vari, consideriamo e sinceriamoci se e quanto dovremmo aggiungere di tasca nostra. Se dobbiamo elargire un anticipo e nel caso l’entità dello stesso. In questo modo ci organizzeremo al meglio conti alla mano. Ridurremo il rischio di trovarci di fronte a conti che magari non possiamo sanare.

Mai scoraggiarsi

La quarta delle 5 cose da fare per ristrutturare casa ed evitare stress e intoppi ai lavori riguarda la motivazione. La fase preparatoria e l’idea della possibile cifra da spendere può depistarci dall’obiettivo. Dobbiamo sempre considerare che spesso sono interventi necessari per il buon mantenimento dell’immobile e che gli interventi di ristrutturazione ne accrescono il valore. Aspetto da considerare se dobbiamo fittare o vendere.

Le pulizie di casa

Quando partono i cantieri, senza essere invadenti, poniamo occhio su tutto. Sui carteggi e sull’edilizia. Inoltre se i lavori riguardano gli interni, la casa sarà in subbuglio per diversi giorni. Inizieremo a pulire tutti i giorni senza risultati, se non momentanei. Il nostro consiglio è quello di mantenere la calma, pensare e immaginare il risultato finale quando sarà tutto come nuovo. Per le pulizie procediamo per vani o stanze. Inutile pulire ogni sera un ambiente quando la mattina successiva i lavori continueranno sulla stessa parete a forza di trapano. Aspettiamo la fine e procediamo una stanza per volta. Alla fine faremo una pulizia generale in tutto l’appartamento. Sarà dura ma alla fine apprezzeremo l’ottimo risultato.