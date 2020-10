In un articolo precedente abbiamo scoperto che è possibile spendere fino a 500 euro per la riparazione e la manutenzione della tua auto. In questo approfondiremo le 5 cose da fare per non portare mai l’auto dal meccanico.

La manutenzione ordinaria

L’automobile ha bisogno di una manutenzione effettuata in maniera corretta e periodica se si desidera non portarla frequentemente dal meccanico e soprattutto garantire la sicurezza agli occupanti.

C’è da dire però che eseguire autonomamente la manutenzione della propria auto non è mestiere da tutti. Esistono però dei piccoli controlli preventivi che sono alla portata di tutti e che vanno effettuati regolarmente. A questo punto c’è da chiedersi: quali sono le 5 cose da fare per non portare mai l’auto dal meccanico?

Controlla regolarmente la pressione degli pneumatici

Onde evitare spiacevoli sorprese, specialmente prima di un viaggio o di un lungo tragitto, è bene fare un check alla pressione degli pneumatici della propria auto. Il valore corretto per la pressione delle gomme estive si aggira tra i 2.0 e i 3.0 bar; mentre per quelle invernali è consigliabile aumentare il valore normale appena indicato di 0.2 bar.

Ricorda che ci sia sempre una sufficiente quantità di olio motore

L’olio motore mantiene lubrificate tutte le parti necessarie al corretto funzionamento del motore. Per la verifica occorre utilizzare l’apposita bacchetta gialla. Sarà sufficiente inserire la bacchetta nel serbatoio (a motore spento) e verificare che sia sporca nell’area compresa tra i valori massimi e minimi indicati.

Assicurati che ci sia liquido dei freni a sufficienza. Tieni sempre sotto controllo lo stato di usura delle pasticche dei freni. Scegli carburante di qualità per la tua auto.

Solitamente, quando il prezzo del carburante presso un rivenditore autorizzato è di gran lunga inferiore la media, con molta probabilità la qualità del carburante stesso non è delle migliori e potrebbe causare non pochi danni alla tua automobile.