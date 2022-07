L’età in cui si va in pensione è aumentata ma i sessantenni ed i cinquantenni di oggi sono inarrestabili ed energici. Oltre a fare i nonni e a godersi i nipoti, ci sono moltissime cose da fare per i neopensionati. Finalmente potranno dedicarsi ai propri hobby, leggere libri, da sempre riposti in libreria oppure partire alla volta di qualche città da scoprire. Ad esempio poco distante da Bordighera c’è una città detta la Venezia della Francia, tutta da scoprire. In questo articolo vedremo 5 attività interessanti a cui dedicarsi dopo la pensione.

5 cose da fare dopo la pensione per non andare in depressione anche senza trasferirsi alle Canarie

Se siamo appassionati della città dove viviamo e ne conosciamo la storia ed i luoghi cult, potremmo diventare dei Greeters. Chi sono quest’ultimi? I Greeters sono delle guide gratuite per turisti italiani e stranieri. Si tratta di cittadini, spinti dall’amore verso la propria città e dalla voglia di divenire Ciceroni per i turisti che abbiano scelto la loro città per una visita. L’idea è partita da New York ma ora l’organizzazione di Greeter è di livello mondiale. Conoscere una lingua straniera è decisamente un plus ma non è indispensabile.

Libro parlato

Altra possibilità per rimpiazzare le 6 ore di lavoro quando andiamo in pensione è sicuramente il volontariato. In particolare qualora fossimo appassionati di lettura, potremo diventare donatori di voci. I Lions Club o l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti sono sempre alla ricerca di persone che registrino la lettura di romanzi e qualsiasi libro. Le registrazioni saranno poi messe a disposizione delle persone ipovedenti come audiolibri.

Per diventare donari di voce, serve:

una capacità di lettura chiara e rispetto dei segni di punteggiatura durante la lettura;

un dispositivo come pc, tablet o smartphone;

una cuffia con microfono.

I corsi di cucito

Se abbiamo dimestichezza con ago e filo potremmo guadagnare anche qualche soldino. Basta sapere fare gli orli a gonne e pantaloni e potremo dare lezioni di cucito. Possiamo appoggiarci alle mercerie locali oppure al nostro comune e realizzare dei corsi di cucito smart. Al giorno d’oggi saper accorciare un pantalone è diventata una competenza rara che molte giovani vorrebbero apprendere.

La Pro Loco

In ogni cittadina, ormai, è presente un’associazione per la valorizzazione del territorio. Le più attive sono le Pro Loco che organizzano eventi, fiere e feste patronali. Il direttivo si riunisce più volte all’anno. Sarà divertente ritrovarsi a preparare fritture o a grigliare per la cucina campestre degli eventi organizzati dalla Pro Loco.

Non solo funghi

Negli ultimi anni ha preso sempre più piede il foraging. Si tratta di camminare alla ricerca di erbe spontanee commestibili. Stiamo riscoprendo quello che è il fascino dei doni di madre Natura. Occorrerà studiare bene le erbe officinali ma trarremo benefici soprattutto delle lunghe camminate.

Ecco quindi 5 cose da fare dopo la pensione, senza lo stress del lavoro.

