Per un’abitazione sempre in perfetto ordine, ecco le 5 cose da buttare subito o da regalare per avere la casa sempre pulita. Dalle scatole ai campioni gratuiti, e passando per i prodotti per la pulizia. Così come l’ordine e la pulizia, periodicamente, passano anche con l’eliminazione di tutti i contenitori inutili, e con il disfarsi di tutti quegli oggetti preziosi che non si utilizzano più.

Ecco le 5 cose da buttare subito o da regalare per avere la casa sempre pulita

Dalle scatole ai barattoli

Casa pulita buttando le scatole. Capita spesso di comprare un piccolo elettrodomestico e di conservare la scatola pensando che poi possa essere utile. E invece, quasi sempre, occuperà inutilmente spazio e attirerà solo la polvere. Basterà fare periodicamente una ricognizione in tutta la casa. Per disfarsi di tutte le scatole inutili con un conseguente e rilevante guadagno di spazio.

Il caos dei campioni gratuiti. Specie per i prodotti di cosmesi e di cura e igiene del corpo, l’attrazione per il marketing da campioncino è sempre forte. Come per le scatole, è fondamentale periodicamente fare ordine buttando o regalando tutti i campioni che non servono e che spesso sono sparsi qua e là per la casa. E tenendo solo quelli che davvero interessano mettendoli, per esempio, all’interno di un kit da viaggio.

Ridurre al minimo barattoli e contenitori. Come per le scatole, la casa è spesso letteralmente infestata dai contenitori di plastica. E dai barattoli di vetro per motivi spesso inspiegabili. Come per le scatole e per i campioni gratuiti, periodicamente in casa è necessaria la ricognizione per ridurre al minimo la presenza dei barattoli e dei contenitori. Ricordando, inoltre, che la plastica si può pure riciclare in maniera creativa leggendo questo articolo.

Dai prodotti per la pulizia agli oggetti preziosi

I prodotti per la pulizia. In casa quasi sempre ci sono decine di prodotti per la pulizia, ma in realtà poi ci sono quelli che non si usano mai. Meglio liberarsene, magari donandoli ad un vicino. Sbarazzandosi così degli extra e recuperando spazio utile.

Donare o vendere gli oggetti preziosi. Dagli articoli di bigiotteria ai bracciali in argento, e passando per collane in oro. I gusti per i gioielli cambiano, e di sicuro col tempo molti di questi non si indosseranno più. Meglio allora monetizzare tutto recandosi da un compro oro, se si tratta di oggetti di valore, oppure facendo felice qualche conoscente.