Si facciano avanti gli amanti dei felini domestici più famosi della storia. I gatti, quelle simpatiche e buffe palle di pelo sono diventate, ormai da anni, parte integrante della famiglia. Una tendenza che si è sviluppata grazie ad una conoscenza maggiore di questo animale che ha saputo conquistare il cuore di molti esseri umani. Scelto dai padroni al pari dell’amico-nemico a quattro zampe, ovvero il cane.

Chi possiede un gatto lo sa, molto spesso questa specie di animale d’affezione dimostra l’amore in un modo tutto suo e sono molteplici gli atteggiamenti che non si comprendono veramente. Tuttavia, l’aspetto molto spesso buffo e sornione suscita una sincera simpatia verso il gatto e così, per lui, tutto è concesso. Ma chi convive nella stessa casa con un gatto è davvero consapevole di tutte le sue caratteristiche?

La Redazione propone ai suoi Lettori 5 cose che non tutti sanno ma che si dovrebbero conoscere se si convive con un gatto.

Una vista sfocata da vicino

Data la sua natura da “predatore notturno”, la vista del gatto è fisiologicamente molto diversa da quella umana. I felini non percepiscono chiaramente i colori e tendono a captare quelli dai toni freddi come il blu e il viola. Inoltre, da vicino non possiedono una vista definita, anzi essa si presenta leggermente sfocata ed il gatto riesce a vedere meglio un oggetto in movimento piuttosto che uno statico.

Non distinguono il sapore dolce

I recettori che dovrebbero far capire il gusto del dolce non sono attivi per il gatto. Quest’ultimo, infatti, riesce a distinguere il salato, l’amaro ma anche l’aspro e capisce se un alimento è saporito ma non è in grado di scorgere il sapore dolce.

Udito super

L’udito sembrerebbe più sviluppato nei gatti che nei cani. Molto sensibile ad ogni fruscio o scricchiolio, i gatti potrebbero essere infastiditi da confusione, folla e musica alta. Dunque, attenzione!

Predisposizione alla sordità

Alcuni esemplari sono più predisposti a problematiche uditive. Generalmente, i gatti che possono avere con più facilità disturbi uditivi sono quelli dal pelo bianco e occhi azzurri. In alcuni casi, nei gatti di questo tipo, è presente il “gene w”, famoso anche come gene bianco dominante che provoca un danneggiamento delle pareti interne dell’orecchio e portando il gatto alla sordità.

I gatti tricolore

Riconoscere a primo impatto un esemplare di gatto femmina da uno maschio può essere molto semplice. Se si è in presenza di un gatto con il pelo nero, bianco e giallo-arancio, dunque di tre o più colori, sarà sicuramente femmina. Questa particolare condizione accade grazie ai cromosomi sessuali X.

