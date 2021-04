La primavera è la stagione migliore per il riscaldamento domestico. No, non siamo impazziti! Con la bella stagione, possiamo permetterci, infatti, di non utilizzare l’impianto termico nel caso volessimo cambiarlo e metterne uno nuovo. Ecco, allora, alcune soluzioni per riscaldare casa in stile country, con un occhio anche agli incentivi.

Un antico modo per riscaldare a basso costo e in modo eco-efficiente arriva direttamente dal Tirolo e dalle zone montane. Stiamo parlando della stube tirolese.

Ecco, allora, 5 cose che bisogna assolutamente sapere per riscaldare la casa in stile country.

Come funziona

Il funzionamento è davvero semplice. Il calore che deriva dalla combustione della legna viene convogliato all’interno dei reticoli di cui si compone (è un sistema a biomasse). Il calore viene, poi, rilasciato per inerzia nella stanza a poco a poco, per ore e ore.

Il rivestimento in maiolica è completamente personalizzabile! La superficie di ceramica non scotta essendo assolutamente sicura anche per i bambini. Questo metodo di riscaldamento, risalente al tredicesimo secolo, sta vivendo un rinnovato interesse da parte dei consumatori. Sia per l’efficienza energetica che per la gestione intuitiva.

Da ricordare che gli ultimi modelli prevedono un funzionamento ibrido, a legna ed elettrico. L’alimentazione elettrica può essere in molte varianti programmata anche da remoto per rincasare quando già è caldo.

Quanto si risparmia?

Il risparmio di denaro è garantito poiché con due ore di combustione della legna si può riscaldare l’ambiente per più di otto ore. Si stima che giornalmente occorrano circa 15 kg di legna. La legna da stufa costa fra i 12 e 15 euro al quintale.

La spesa annuale per un appartamento di 100 mq non supererà i 600 euro annui, andando a compensare in breve tempo il costo per l’acquisto della stube.

La manutenzione è molto più semplice di quella del camino. Se si svolgono con regolarità le ordinarie operazioni di manutenzione, possono trascorrere fino a otto anni prima di effettuare la manutenzione straordinaria.

Le operazioni ordinarie sono lo svuotamento del cassetto delle ceneri e il controllo della canna fumaria e dello scarico fumi (una volta all’anno).

La pulizia straordinaria viene svolta ad opera di personale specializzato. E riguarda i canali interni a labirinto dove si canalizza il fumo.

La stube non crea polveri. E può essere accostata a mobili bianchi o posta in una stanza tinteggiata di colore chiaro. Occorre, naturalmente, l’esistenza della canna fumaria e disponibilità di spazio a sufficienza dato che l’ingombro è abbastanza importante.

Da segnalare, infine, che l’acquisto di una stube è incentivato da alcune detrazioni fiscali.

L’incentivo o bonus applicabile è la detrazione fiscale del 50% per le ristrutturazioni secondo l’art. 16 bis del DPR 917/1996.

Abbiamo visto, dunque, quali sono le 5 cose che bisogna assolutamente sapere per riscaldare la casa in stile country.