Forse non tutti lo sanno ma la convinzione che siano solo gli esseri umani a soffrire il freddo è decisamente sbagliata. Anche i nostri amici a quattro zampe, soprattutto se cuccioli, anziani o malati, risentono delle temperature troppo basse.

Oltre a provocare tremori e disagio, il freddo, rischia però di causare anche malattie da raffreddamento varie e dolori, sia muscolari che ossei. Sarebbe meglio, allora, mettere in pratica qualche semplice accorgimento per contenere, se non proprio risolvere, questo problema. Vediamo allora insieme in questo articolo 5 consigli utili e intelligenti per proteggere al meglio i cani dal freddo invernale.

Una questione di comfort

Il primo passo, nonché la cosa migliore, sarebbe sicuramente quello di accogliere il cane in casa durante l’inverno. Dobbiamo infatti ricordarci che le basse temperature possono anche essere letali, soprattutto per quei soggetti più a rischio come cuccioli e cani anziani. Un gesto semplice e generoso come questo potrebbe davvero fare la differenza fra la vita e la morte del nostro cucciolo preferito.

Se però questo non è proprio possibile e il cane deve necessariamente dormire all’aperto dovremo quantomeno fornirgli il giusto riparo. Bisognerà allora isolare la cuccia dal freddo: innanzitutto posizionandola in un punto riparato dall’acqua e dal vento; scegliendola delle dimensioni giuste per il nostro piccolo, né troppo grande né troppo piccola; isolandone dal freddo la base all’interno con una o più coperte calde; e, infine, appoggiandola preferibilmente a un muro caldo di casa, facendo però attenzione a non rivolgere l’entrata verso da dove proviene il vento.

Un altro consiglio estremamente importante sarà poi quello di adattare l’alimentazione al periodo invernale. Proprio come succede per noi esseri umani, quando si abbassano le temperature, anche i nostri cuccioli bruciano più calorie per scaldarsi. Dovremmo quindi aumentare le quantità di cibo per evitare la perdita di peso, fornendogli così il giusto apporto di proteine e di nutrienti.

Un’altra accortezza a cui dovremo fare particolarmente attenzione sarà anche cambiare la ciotola in metallo ed utilizzarne una in plastica. Soprattutto quando il cane viene tenuto all’esterno l’acqua potrebbe congelarsi poiché il metallo conduce il freddo più velocemente. Sarà sempre meglio evitare l’acqua troppo fredda, come anche il fargli mangiare la neve, perché potrebbe creare problemi intestinali. Dovremo sempre assicurarci che la temperatura non scenda troppo e comunque cambiarla spesso.

Per finire, in alcuni casi sarà consigliabile ricorrere anche al cappottino. Questo capo di abbigliamento saprà infatti rivelarsi davvero utile nei casi di cuccioli o comunque per cani di piccola taglia e dal pelo corto. Una protezione da utilizzare quando si fanno le passeggiate o lo si porta a fare i propri bisogni.

