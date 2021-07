Avvicinarsi all’arte in qualsiasi sua forma è sempre bello e stimolante. In questo periodo di pandemia passato chiusi in casa abbiamo sperimentato cose nuove. Ci siamo dati al canto, ad imparare a suonare uno strumento o a dipingere.

La pittura, in particolare, ci permette di mettere su tela i nostri sentimenti e stati d’animo del momento. Allora perché non provare a divertirci con dei pennelli per dare sfogo alla nostra creatività.

5 consigli utili che tutti dovremmo sapere per iniziare a dipingere

Prima di cimentarci più seriamente nella pittura su tela dobbiamo sapere cosa ci serve. Cosa è meglio comprare per iniziare senza spendere una fortuna per colori o pennelli adatti solo agli esperti.

Si ai colori acrilici

Come primo approccio meglio utilizzare questi colori. Sono più facili da gestire rispetto ai colori ad olio. Inoltre, sono anche poco costosi, cosa che certamente male non fa. Inoltre si asciugano molto rapidamente.

Per quanto riguarda la gamma di colori cominciamo da set più contenuti. Non serve comprare troppi colori, cominciare con quelli primari è la scelta giusta.

In più si può imparare a mischiarli per trovare la tonalità che più ci piace. Però ricordiamoci di prendere anche del bianco e del nero.

La scelta del pennello è fondamentale

Sarà il prolungamento della nostra mano, l’oggetto con cui esprimere la nostra arte. Per sceglierlo bene bisogna considerare la consistenza dei colori che useremo.

Le setole più dure sono adatte a colori a pasta più densa, mentre setole più morbide per colori più diluiti. Inoltre, potremo usarne uno naturale o sintetico.

Ma non scordiamoci di scegliere dove dipingere. Usando i colori acrilici possiamo spaziare tra diversi materiali. Dipingendo bene su tela, cartone, metallo, vetro e carta. Ma il massimo effetto lo avremo dipingendo su una superficie porosa, come la tela.

Spruzzino con acqua

Per finire ecco un trucchetto più che un consiglio. I colori acrilici seccano rapidamente e se siamo alle prime armi potremmo combinare dei bei casini.

Se inumidiamo la tavola gli acrilici già stesi seccheranno più lentamente. Usiamo un flacone spray con dell’acqua e nebulizziamo la tela. Senza esagerare, però!

Ora dobbiamo solo divertirci. Creiamo le nostre opere d’arte con questi 5 consigli utili che tutti dovremmo sapere per iniziare a dipingere.

Approfondimento

3 tecniche geniali per dipingere dei bellissimi quadri di arte moderna e dare un tocco di personalità in più alla casa