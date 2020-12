Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Negli ultimi anni il culto della barba fa da padrone nello styling dell’uomo. Infatti c’è stato il boom di barber shop che ora troviamo ovunque. Ma se non si fa in tempo ad andarci? Se per qualche motivo non c’è il proprio barbiere di fiducia? Abbiamo chiesto agli esperti che ci hanno dato 5 consigli pratici necessari per farsi la barba lunga come dal barbiere.

La sfumatura

Il primo consiste nel levare quell’effetto di gonfiore disordinato sulla guancia e di gradino di stacco tra la pelle rasata e l’inizio dei peli. Prendere la macchinetta e utilizzarne le ultime tre misure. Per esempio 3,4 e 5. Iniziare con quella a 3 e tagliare dal punto di stacco fino a massimo un cm in basso. Seguire una linea orizzontale dai baffi all’orecchio. Prendere poi quella a 4 facendo la stessa cosa ma partendo da subito sotto al taglio della 3. Stesso procedimento con l’ultima misura. Non importa se non si è precisi sulle tre linee di altezza di taglio. Anzi piccole imprecisioni favoriscono il risultato. In questo modo si darà un effetto sfumato alla barba e si attenuerà il gonfiore lasciando la barba complessivamente lunga.

I contorni della barba

Il secondo dei 5 consigli pratici necessari per farsi la barba lunga come dal barbiere riguarda la linea di stacco sul collo. Bisogna per prima cosa spegnere le luci sopra allo specchio del bagno se se ne hanno. Queste con la barba creano delle ombre sul collo che falsano le linee e non permetteranno di essere precisi. A questo punto pettinare energicamente e prima di usare la lametta prendere la macchinetta senza regolatore. Quindi usarla per tracciare una linea tagliando i peli in eccesso alla base. Bisogna quindi appoggiarla con un movimento perpendicolare rispetto alla barba.

Con il terzo consiglio si passa all’uso del rasoio classico a lame. Per quanto riguarda le linee sulle guance abbiamo un trucco per chi non ha le mani esperte di un barbiere. Si tratta di utilizzare un particolare pettine ricurvo che simula le forme che si vorrebbero ottenere. Si può trovare facilmente online anche sui grandi siti di e-commerce e a poco prezzo. È semplice da usare, si applica sulla guancia e si fa scorrere la lametta lungo i suoi bordi. In questo modo si otterrà un risultato molto preciso.

Il tocco finale

Il quarto consiglio permette di dare quell’effetto più compatto e ordinato a tutta la barba. Adesso bisogna prendere in mano le forbici. A questo punto si deve pettinare più volte la barba e tagliare i peli che spuntano fuori disordinatamente. Il processo è da ripetersi più volte per ottenere il giusto risultato. Per fortuna tutti i passaggi fatti prima rendono quest’ultima fase più veloce e semplice.

L’ultimo dei 5 consigli pratici necessari per farsi la barba lunga come dal barbiere, riguarda le proporzioni. Questa regola vale tendenzialmente di più per chi ha una viso abbastanza regolare o squadrato. Meno per chi ha un volto più allungato o con il mento più prominente. Se si vogliono dare delle adeguate proporzioni bisogna lasciare più lunga la barba sul mento.

Applicando questi consigli si otterrà una barba precisa pulita e con una forma definita, quasi come quella fatta dal barbiere.