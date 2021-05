A seguito della pandemia le abitudini di tanti italiani sono cambiate, si sono dovute adeguare alle necessità, in linea con le norme in atto. Se molte attività hanno dovuto abbassare le saracinesche, i canali e-commerce hanno invece raggiunto una crescita da capogiro. Lo shopping fisico è stato sostituito con quello tramite portali online. Una vera rivoluzione e rivelazione che ha travolto tutti i settori, anche quello alimentare. Fare la spesa tramite i siti di supermercati o app è un fenomeno che si sta radicando sempre di più.

Non tutti sono fiduciosi verso il cambiamento per diffidenza e timore, ma, controllando sempre l’affidabilità dei siti, sarà semplice tentare.

Vediamo i 5 consigli per fare la spesa online in pochi minuti ed avere a casa i prodotti più buoni risparmiando.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

5 punti chiave per fare la spesa online

Dedicare un budget prestabilito da spendere per fare la spesa. Dividere quella mensile, settimanale, quindi cercare di ottimizzare l’acquisto dei prodotti freschi, surgelati, da frigo. È utile stabilire un tetto massimo da rispettare, utilizzare coupon e sconti aiuteranno nel conto finale.

Preparare sempre una lista della spesa intelligente senza strafare, per evitare sprechi alimentari. Anche online bisogna controllare, quando è possibile, le date di scadenza per valutare la convenienza.

Controllare, prima di aggiungere al carrello virtuale, se l’alimento è in promozione, si potrà acquistare qualche pezzo in più e risparmiare in modo mirato.

Si possono anche scegliere più negozi online per assicurarsi il prezzo più basso e la convenienza, facendo prima delle ricerche sul web: in fondo sono pochi click!

Valutare le spese di consegna di ogni singolo supermercato, perché se ha prodotti in offerta, ma i costi di consegna sono alti, non sarà stato un affare.

Ecco i 5 consigli per fare la spesa online in pochi minuti ed avere a casa i prodotti più buoni risparmiando.