Molti addetti ai lavori continuano a ragionare di ipotesi di ribassi, ma come continuiamo a scrivere da diverse settimane, al momento il nostro Ufficio Studi non ravvisa nè le condizioni economiche e nè quelle grafiche per l’inizio di una correzione duratura dei prezzi. Al momento quindi non vediamo pericoli all’orizzonte anzi ci sono 5 colossi e titoli azionari su cui puntare che potrebbero spingere Wall Street al rialzo anche di un altro 10% nel breve termine.

Procediamo per gradi.

Quali sono i livelli da monitorare attentamente per mantenere la tendenza rialzista di medio lungo termine ?

Dow Jones

Tenuta al rialzo in chiusura settimanale di 33.473.

Nasdaq C.

Tenuta al rialzo in chiusura settimanale di 13.000.

S&P 500

Tenuta al rialzo in chiusura settimanale di 4.056.

Chiusure inferiori a questi livelli potrebbero far terminare anche per diversi mesi il movimento rialzista.

5 colossi e titoli azionari su cui puntare che potrebbero spingere Wall Street al rialzo anche di un altro 10% nel breve termine

Quali sono i titoli indicati?

Amazon (NASDAQ:AMZN), Google, Facebook, JPMorgan e Microsoft.

Amazon, ultimo prezzo 3.206,22. Fair value a 4.310 dollari circa. Tendenza di lungo termine rialzista con stop loss a 2.880. Comprare solo in chiusura giornaliera superiore a 3.312 con obiettivo a 1/3 mesi in area 3.800/3.950.

Google, ultimo prezzo 2.393,57. Fair value a 3.500 dollari circa. Tendenza di lungo termine rialzista con stop loss a 2.193. Mantenere con obiettivo a 1/3 mesi in area 2.650/2.890.

Facebook, ultimo prezzo 330,35. Fair value a 450 dollari circa. Tendenza di lungo termine rialzista con stop loss a 295. Mantenere con obiettivo a 1/3 mesi in area 360/385.

JPMorgan, ultimo prezzo 166,44. Fair value a 180 dollari circa. Tendenza di lungo termine rialzista con stop loss a 146. Mantenere con obiettivo a 1/3 mesi in area 182/188.

Microsoft, ultimo prezzo 250,79. Fair value a 315 dollari circa. Tendenza di lungo termine rialzista con stop loss a 231. Mantenere con obiettivo a 1/3 mesi in area 275/294.