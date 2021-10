5 colori per un delizioso a vedersi e un gustoso aperitivo con queste ricette semplici ed originali

5 colori per un delizioso a vedersi e un gustoso aperitivo con queste ricette semplici e originali

Alla fine di una lunga giornata di lavoro molte persone amano trascorrere del tempo in compagnia degli amici rilassandosi insieme e bevendo un aperitivo. L’aperitivo è una bibita alcolica o analcolica che si usa accompagnare a degli stuzzichini per stimolare l’appetito prima di cena. Oggi, farsi un aperitivo con gli amici è praticamente parte della tradizione italiana ed esistono moltissime bevande protagoniste di questi momenti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Vediamo come fare per ottenere un delizioso a vedersi e un gustoso aperitivo in 5 colori con queste ricette semplici e originali ispirate allo Spritz.

Lo Spritz

Una delle bevande più amate di sempre per l’aperitivo è lo Spritz, conosciuto in tutta Italia come uno degli aperitivi più buoni che esistano. Lo Spritz è un aperitivo a base di prosecco, Aperol e soda, che ha circa 8-9 gradi ed è perfetto da consumare in compagnia. Originario del Veneto, lo Spritz nasce perché in passato si usava allungare il vino locale, troppo forte da bere liscio.

Esistono molte varianti della ricetta originale e continuando a leggere vedremo come preparare lo spritz in 5 colori diversi.

5 colori per un delizioso a vedersi e un gustoso aperitivo con queste ricette semplici e originali

Come abbiamo visto, lo Spritz è un aperitivo tra i più amati in Italia ed è possibile modificare la ricetta in modi diversi. Ecco, dunque, come ottenere 5 variazioni allegre e colorate dello Spritz:

spritz arancio: per preparare lo Spritz arancione cominciamo mettendo del ghiaccio in un bicchiere. Poi, aggiungiamo 3 parti di prosecco, 2 di Aperol e un po’ di succo di limone. Ora, decoriamo con mezza fetta di limone e servire;

spritz rosso: come prima, mettiamo del ghiaccio in un bicchiere e 3 parti di prosecco. Poi, aggiungiamo 2 parti di Campari bitter, un po’ di succo di arancia e serviamo. Volendo, possiamo anche decorare con mezza fetta di arancia;

spritz verde: in questo caso, mettiamo nel bicchiere il ghiaccio, 3 parti di prosecco e dello sciroppo alla menta. Poi, completiamo lo spritz verde con un po’ di succo di lime e mezza fetta di lime per decorare;

spritz blu: questo splendido aperitivo lo prepariamo mettendo ghiaccio e 3 parti di prosecco nel bicchiere. Poi, aggiungiamo del blu curaçao e mescoliamo;

spritz viola: infine, lo spritz viola lo prepariamo mettendo nel bicchiere ghiaccio, 1 parte di sciroppo alla viola e 3 parti di prosecco. Infine, aggiungiamo un po’ di acqua tonica e decoriamo con delle violette.

Ecco, quindi, come preparare 5 versioni super colorate e super deliziose dello Spritz.

Approfondimento

È questo l’aperitivo esclusivo e originale che sta spopolando e che piace a tutti.