L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che un consumo adeguato di frutta e verdura potrebbe avere effetti straordinari nella lotta alle malattie cardiovascolari. Ma quanta frutta e verdura dovremmo assumere ogni giorno per godere dei fantastici effetti che questi alimenti hanno sulla salute?

In questo articolo vedremo assieme come 5 colori al giorno di frutta e verdura siano perfetti per vivere una vita lunga e sana.

I vantaggi di una dieta equilibrata

Una dieta sana ed equilibrata, ricca di frutta e verdura, è da sempre una delle regole per una vita lunga e di qualità. Ma solo nell’ultimo periodo si sono riuscite a stabilire delle porzioni minime di questi alimenti per potere godere di tutti i benefici. Seguendo allora queste semplici regole di alimentazione sana, potremo aspettarci dei risultati sorprendenti.

Ad esempio, questo tipo di alimentazione determina un effetto protettivo sia per il cuore che per i vasi sanguigni. Tutto ciò grazie all’effetto dei polifenoli contenuti negli alimenti di origine vegetale. Infatti, vitamina C e vitamina E, assieme ai carotenoidi, aiutano a prevenire l’ossidazione dei grassi presenti nelle pareti arteriose. Migliorando e facilitando così il passaggio del sangue e portando ad un abbassamento della pressione arteriosa.

Un altro aspetto fondamentale sarebbe poi legato ai grandi contenuti di fibre presenti in questi due tipi di alimenti. Fibre che, riducono la risposta insulinica e quindi permettono l’abbassamento dei livelli totali di colesterolo cattivo (Ldl).

Senza dimenticarci poi gli innumerevoli vantaggi che portano in una dieta per il controllo del peso corporeo, evitando così tutti quei problemi legati all’obesità.

5 colori al giorno di frutta e verdura per vivere una vita lunga e sana

La regola prevede l’assunzione di 5 porzioni al giorno, due di verdura e tre di frutta, con un minimo stabilito per entrambi gli alimenti: almeno 50 grammi per piatto di insalata e un frutto intero grande per porzione o 2-3 piccolini. In totale dovremmo poter assumere intorno ai 400 grammi di questi alimenti ogni giorno per raggiungere la quantità minima consigliata.

Ma per facilitare questo compito potremo allora dividere ulteriormente gli alimenti del giorno utilizzando 5 colori diversi: blu, verde, bianco, giallo, e rosso.

La domanda che ci andremo a porre ogni giorno allora sarà: se oggi abbiamo mangiato la porzione blu o la porzione bianca oppure, quale colore ci manca per finirli tutti.

Cosí ad ogni colore andremo allora ad abbinare diversi alimenti: per il blu, le melanzane, il radicchio o anche i mirtilli, l’uva nera e le prugne; per il colore bianco i finocchi, il cavolfiore, ma anche mele e pere; di verde potremo invece mangiare del basilico e delle bietole o ancora del kiwi e dell’uva bianca; per il rosso pomodori e peperoni o ciliegie e anguria; ed infine, per il giallo carote e zucca ma pure melone e albicocca. Grazie a queste associazioni sarà allora molto più semplice portare avanti questa dieta in modo pratico e divertente. Vivendo appieno e con meno problemi ogni minuto della nostra giornata.

Approfondimento

