Per milioni di italiani la vacanza estiva è principalmente mare, sole e spiaggia. La Penisola, del resto, offre l’imbarazzo della scelta: dalla spiaggia allo scoglio, dal luogo ameno e isolato al lido super affollato.

Tuttavia, anche la vacanza al mare può trasformarsi nell’occasione d’oro per conoscere e apprezzare alcuni prodotti tipici del posto in cui ci si trova. In particolare, per chi ha scelto il Tacco d’Italia in questa rovente estate 2021, ecco 5 cibi da provare assolutamente sulle 7 spiagge più belle del Salento.

Il pasticciotto

Tra i dolci del Salento, il pasticciotto regna sovrano e indiscusso, senza alcun margine di confronto. Si tratta di uno scrigno di pastafrolla al cui interno si cela della buonissima crema pasticcera. Qundo si parla del pasticciotto leccese, una volta assaggiato, non se ne può più fare a meno.

Il rustico leccese

Dal dolce al salato, il rustico leccese è un’altra prelibatezza da non farsi mancare.

Si tratta di due piccoli dischi di pasta sfoglia, al cui centro è imprigionato un cuore di besciamella, mozzarella e pomodoro (e una spolverata di pepe e/o noce moscata). È un cibo perfetto sia a pranzo che a cena, sia in spiaggia o mentre si passeggia, tanto d’estate quanto in inverno.

La focaccia leccese con le cipolle

Altro prodotto tipico della cucina salentina (ma diffuso in buona parte della Puglia) è la focaccia alle cipolle (con olive e/o pomodori).

L’ideale è gustarla calda o tiepida, ed è perfetta sia come spuntino sia in alternativa ai pasti principali.

La puccia

Per chi cerca una variante al classico panino e punta all’eccellenza, ecco la puccia salentina. Un panino rotondo al cui interno, invece della mollica, c’è un eruzione di ingredienti e un’esplosione di sapori.

Le uniche certezze rimandano all’impasto simile a quello della pizza, fatto con lievito madre. Poi la si può personalizzare in base ai gusti o alle proposte del punto vendita.

La frisa

Infine non può assolutamente mancare la frisa, anche se sarebbe più corretto chiamarla con il suo vero nome: friseddhra. È in un certo senso l’antesignana della puccia, ha radici contadine ma conserva intatta, da secoli, la sua bontà.

Nella versione base contempla pomodori locali, origano, un filo di sale e olio (con la frisa leggermente bagnata).

Infine, ecco alcune delle spiagge mozzafiato lungo i due lati del Tacco d’Italia. Abbiamo già illustrato 5 spiagge da sogno in Salento, mentre ora ne aggiungiamo altre due, una sullo Ionio e l’altra sull’Adriatico.

Per chi vuole provare l’ebbrezza dei Tropici restando in patria, Punta Prosciutto (Comune di Porto Cesareo) è una meta da non lasciarsi sfuggire. Distese di sabbia finissima alternate da scogli, acqua cristallina e dalle mille sfumature di bianco, verde e blu.

Passando sul versante Adriatico, invece, ecco le spiagge di Castro Marina. Le sue coste sono ricche di grotte naturali, tra cui la famosa Grotta Zinzulusa. Il suo interno, infatti, ricorda i panni stesi al sole (gli “zinzuli”, nel dialetto del luogo), da cui appunto l’origine del nome.

