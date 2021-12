Il Mondo purtroppo è pieno di malintenzionati pronti a intrufolarsi in case altrui con le peggiori intenzioni. Di conseguenza, è normale temere furti e danni, ma soprattutto aver timore per l’incolumità della propria famiglia.

Fin dai tempi più remoti, l’uomo ha potuto contare sulla guardia di quello che è il suo amico più fedele: il cane.

5 cani da guardia che vegliano su famiglia e proprietà con totale dedizione ma affettuosi anche con i bambini

Avere un cane che faccia la guardia a noi e alla nostra proprietà, sicuramente aumenta il nostro senso di sicurezza. Infatti, in caso di presenze ci avvertirà abbaiando e, nei casi più estremi, non esiterà a lanciarsi contro gli aggressori per difenderci.

Per assolvere a tale funzione, ha bisogno di addestramento. A tal proposito, segnaliamo che cani particolarmente irrequieti potrebbero soffrire di questa inaspettata sindrome.

Trattandosi di un cane di famiglia, poi, sarà anche un membro attivo ed effettivo della stessa. Per questo motivo, il cane ideale non deve avere solo un’inclinazione naturale alla guardia, ma essere un amico socievole ed affettuoso. Tanto più se vi sono bambini in casa, è opportuno che il cane abbia un’indole amichevole nei loro confronti. Naturalmente è bene educare i bambini a rapportarsi col cane e viceversa, inoltre anche sorvegliare sempre le loro interazioni.

In ogni caso, esistono delle razze che indubbiamente mostrano una maggiore propensione per ambedue i ruoli e che potrebbero fare al caso nostro. Abbiamo già visto i cani calmi e adatti a principianti, ora andiamo a scoprire i cani da guardia per famiglie.

Non solo cani da guardia

Pastore tedesco: talmente noto che ha bisogno di ben poche presentazioni. Ha un’intelligenza vispa e sensibile, tanto è vero che è impiegato in tante e delicate mansioni accanto all’uomo. Estremamente leale nei confronti della famiglia e socievole, ha un carattere docile e paziente. È però molto protettivo verso i propri cari e li difenderà a ogni costo; pastore maremmano abruzzese: altrettanto famoso, usato spesso per le greggi. È equilibrato e indipendente, ma allo stesso tempo, se rispettato, crea un legame indissolubile con i propri cari. È molto territoriale e prende davvero sul serio il compito di guardia; Dobermann: muscoloso e slanciato, dal portamento estremamente elegante. La sua imponenza farebbe arretrare chiunque, soprattutto coloro che percepisce quali malintenzionati e ai quali darà non poco filo da torcere. Iperprotettivo, ma anche giocherellone e affettuoso; Rottweiler: la sua stazza e la sua grande mandibola incutono non poco timore. Sotto, però, l’aspetto da vero duro, si nasconde un cane leale e dolce, che ama le coccole e giocare. Ovviamente, a seconda dei casi mostrerà l’uno o l’altro lato; Schnauzer gigante o Riesenschnauzer: pelosissimo, sembra avere degli inconfondibili e folti baffoni. Un gigante buono, socievole e benevolo, ha un debole per i bambini. Tranquillo e leale, ma anche possente, fa rispettare quello che è il suo territorio ed è disposto a tutto per difendere i propri cari.

Sono questi i 5 cani da guardia che vegliano su famiglia e proprietà con totale dedizione ma affettuosi anche con i bambini. Cani che svolgono il proprio ruolo ma che sanno anche entrare totalmente in famiglia e donare tanto amore incondizionato.

Approfondimento

Oltre alla stella di Natale attenzione durante le feste anche a queste altre piante nocive per cani e gatti