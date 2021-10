Molti di noi risparmiatori siamo, oppure sono stati, vittima di un tentativo di truffa finanziaria. Può trattarsi di ingenuità da parte dell’utente, di una dimenticanza, oppure di un semplice atto di eccessiva superficialità. D’altronde c’è una bassa consapevolezza degli strumenti finanziari, come annualmente indicano i report effettuati dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico nel 2020. In questi gli italiani sono alle ultime posizioni per consapevolezza finanziaria. Ma questo è il periodo migliore per leggere alcuni semplici e preziosissimi consigli che potrebbero evitarci grosse perdite. Ottobre è infatti il mese dell’Educazione Finanziaria.

5 campanelli d’allarme per scovare un tentativo di truffa finanziaria ed evitare grandi perdite più un bonus

Può sembrare una banalità, ma un aspetto molto importante da verificare è la presentazione dell’operatore. Non esistono maghi della finanza, per quanto esistono indubbiamente grandi finanzieri. Ed anche loro spesso hanno perdite colossali. Quindi chi si proclama tale dovrebbe farci alzare un sopracciglio per la perplessità. Nel dubbio, è importante sapere che esiste un elenco degli Agenti in Attività Finanziaria liberamente consultabile.

La puntigliosità dell’operatore è un pregio: di solito il professionista è molto preciso sulle domande. Dall’età dei componenti del nucleo familiare agli ingressi registrati, al profilo di indebitamento. Questi aspetti non servono per insinuarsi nelle nostre vite, ma per avere una situazione chiara e per poter intervenire in maniera analitica ed efficace. Spesso infatti le più grandi perdite economiche nascono semplicemente da cattive abitudini. E una famiglia può andare in default proprio come una azienda.

Sarebbe meglio fare attenzione a qualsiasi investimento dotato di una promessa di rendimento particolarmente alta. Ci si potrebbe domandare quale sia il metodo di paragone. Spesso basta fare un confronto nel mercato azionario con un titolo considerato privo di rischi (normalmente i titoli di Stato del paese di cittadinanza del risparmiatore). Alcune operazioni sulle cripto-valute potrebbero avvicinarsi a vere e proprie scommesse al buio prive di basi logiche.

Ultimi consigli

È indispensabile saper comprendere quando siamo in presenza di un effetto gregge e porsi con un atteggiamento perlomeno razionale. Le mode d’investimento possono portare grandi opportunità ed avvicinare persone molto competenti. Ma attorno al miele non ronzano solo le api. Di conseguenza anche soggetti poco onesti e interessati al nostro benessere si potrebbero avvicinare per cogliere delle opportunità. Peraltro alcuni fenomeni di tendenza come la New Economy e molti altri sono state mode in improvvisa e forte crescita all’inizio. Ma furono in grado di bruciare in 2 mesi quanto guadagnato in 10 anni. E noi non sempre abbiamo dei mezzi di comprensione adeguati di questi fenomeni.

Se non è vero che i siti di operatori seri e affidabili debbano necessariamente essere stati creati da molto, è però quasi sempre vero che i siti web falsi e creati da poco sarebbero necessari a operatori poco credibili per presentarsi a nuovi clienti. Riconoscerli è possibile anche grazie a una attenta analisi del sito. Ed eccolo l’ultimo dei 5 campanelli d’allarme per scovare un tentativo di truffa finanziaria ed evitare grandi perdite più un bonus.

Un bonus da sfruttare

Esistono sia organi di controllo norme che ci tutelano. Si tratta di organismi quali la CONSOB e di norme quali la cosiddetta Direttiva MiFID sulla tutela dei consumatori. Talvolta però la loro efficacia è subordinata alla consapevolezza del risparmiatore. Meglio dunque approfondire un po’ alla volta e tutelarci. I nostri risparmi ringrazieranno.