Le vacanze estive sono alle spalle ed è arrivato il momento a pianificare il nostro anno.

Finalmente, abbiamo ricaricato le pile e siamo pronti ad affrontare il nuovo anno lavorativo o scolastico.

Quali sono i 5 buoni propositi di settembre per ripartire alla grande.

Il nostro corpo

Per far durare più a lungo i benefici della vacanza, dobbiamo prenderci cura della nostra salute.

Settembre è il mese perfetto per riprendere l’attività fisica oppure finalmente scegliere una che ti appassiona e ti fa venire la voglia di continuare anche se si è stanchi. Se non ti piace passare ore in palestra a sudare, basta 1 ora di passeggiata al giorno o giro in bici. Scegli ciò che ti porta gioia!

Non dimenticare dell’alimentazione, un centrifugato detox la mattina e abbondante frutta e verdura ti daranno la carica per affrontare nuovi ritmi.

La mente

Lo stress da rientro non è da sottovalutare, per cui, rafforza la tua mente con una meditazione.

Da sempre, la meditazione è un’arma vincente a portata di tutti e porta benefici inestimabili

Se non lo hai mai fatto, adesso è il momento giusto per iniziare.

Bastano 10 minuti al giorno, magari la mattina al risveglio o prima di andare al letto, scegli tu il momento perfetto per te.

Le amicizie

Trova un momento per passare del tempo con chi è importante per il tuo cuore.

Organizza un’uscita con amici o amiche per passare una serata spensierata a fare due chiacchiere e magari condividere ricordi della vacanza. Se il tuo amico ha quattro zampe, portalo per una passeggiata nel bosco, trarrete del beneficio entrambi. Vai a trovare a tua nonna, oppure chiama l’amica che non senti da mesi.

5 buoni propositi di settembre per ripartire alla grande. L’effetto Zeigarnik o questioni in sospeso

Nulla toglie tanta energia, quanto le situazioni in sospeso.

La psicologa Bluma Zeigarnik pubblicò uno studio nel 1927, nel quale ha spiegato che la nostra mente tende a ricordare i compiti non portati a termine, mentre dimentica quelli compiuti.

Scrivi su un foglio tutte le questioni pending che ti portano ansia e inizia subito a risolverli. Una volta liberatasi da tutto ciò che proietta nel passato e dà il senso di insoddisfazione, nella tua mente si fa lo spazio per nuove soluzioni e avvenimenti.

Che sia una relazione che non funziona, un lavoro che non piace o semplicemente aggiustare la caldaia!

Vedrai, la vita diventerà più semplice!

Crea un piano d’azione

Ogni azienda ha bisogno di un piano d’azione per raggiungere il successo.

Anche nella vita, per arrivare ad un obbiettivo, hai bisogno delle idee chiare e sapere in quale direzione vuoi andare.

Come fai a trovare un lavoro perfetto se non sai cosa ti piacerebbe di fare? Come fai ad incontrare un partner che possa diventare la seconda parte della stessa mela se non sai cosa cerchi?

Arriva nel proprio profondo, ascolta te stesso e scopri cosa vuoi davvero. Una volta fatto, crea un piano dettagliato per ogni attività, con ordine di priorità.

Definisci obbiettivi giornalieri, settimanali, mensili e annuali e pensa cosa e definisci gli step per raggiungerli. Non rimandare nulla a domani.

Osa sognare, sii positivo e la vita ti sorprenderà!