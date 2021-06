Chi abita lontano dal mare, per non patire il caldo, si organizza per passare il tempo libero in piscina e negli stabilimenti attrezzati. In questi luoghi, però, bisogna stare attenti ad eventuali virus e batteri che possono essere nocivi per l’uomo. I funghi sono una delle possibili conseguenze, se non prendiamo le giuste precauzioni. Può infatti capitare che le micosi appaiano a livello cutaneo, con delle macchioline bianche o rosse, causando fastidiosi pruriti. Se si hanno le difese immunitarie basse può diventare un problema non da poco. Nella maggioranza dei casi si sviluppano nei piedi o tra pieghe cutanee. Anche se in piscina viene inserito il cloro, potente disinfettante, le spore riescono ad adattarsi ed a sopravvivere ugualmente.

Per evitare contagi e diffusioni di queste spore basta seguire 5 buoni consigli per prevenire le micosi da piscina e fare il bagno tranquilli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Piedi protetti

I piedi rappresentano il primo posto ideale per la proliferazione di batteri. È consigliabile tenere sempre, sia a bordo piscina che in doccia negli spogliatoi, delle ciabatte ben pulite e asciutte. Mai prendere in prestito le infradito, anche se si tratta di un amico stretto, ma è meglio avere sempre le proprie. Tagliare le unghie per bene e sciacquare in profondità con acqua e sapone.

Tutto asciutto

Tenere la pelle umida è molto rischioso in questi ambienti, dopo la doccia è buona prassi asciugare ogni centimetro del corpo alla perfezione. Meglio perdere qualche minuto in più per non pentirsi dopo.

Tessuti giusti

Non utilizzare fibre sintetiche a contatto sulla pelle, meglio optare per indumenti traspiranti che mantengono il pH della pelle inalterato. Indossare materiali naturali permetterà all’epidermide di respirare.

Bagnoschiuma e sapone

Lo stesso principio si deve adottare per bagnoschiuma, shampoo e sapone. È sconsigliato utilizzare quelli troppo aggressivi, per mantenere l’acidità della pelle intatta e idratata.

I propri indumenti

Oltre le scarpe, anche asciugamani e indumenti vari devono essere i propri. Non bisogna usare quelli degli altri, per evitare possibili contagi. Quando si ha voglia di riposare un po’ sulla sdraio, ricordarsi di mettere il proprio telo per proteggere la pelle.

Questi sono i 5 buoni consigli per prevenire le micosi da piscina e fare il bagno tranquilli.