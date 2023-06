5 borse estive fashion e pratiche perfette per il mare più il modello esclusivo scelto da Katie Holmes

L’estate 2023 è finalmente arrivata e finalmente potremo sfoggiare delle bellissime borse di tendenza anche al mare. Scopriamo quali sono i modelli più cool e comodi da portare in spiaggia.

È tempo di preparare i costumi da bagno, occhiali da sole, vestiti leggeri e creme solari per vivere un’estate all’insegna del mare. Per molti la vacanza è sinonimo di spiagge e acque cristalline dove tuffarsi e rilassarsi, ma sempre con un tocco di stile. Le tendenze estive accontentano tutti i gusti, potremo scegliere se indossare un bikini, un comodo costume intero o un trikini, in tessuto, all’uncinetto o con stampe. Imbarazzo della scelta per quanto riguarda forme e colori, come i monospalla, gli asimmetrici, a intreccio, luccicanti e metal, fluo o animalier. Insomma, libero sfogo alla fantasia per sfoggiare un look personale e unico che esprima in pieno la nostra personalità.

5 borse estive fashion e pratiche perfette per il mare e la spiaggia ed anche per altre occasioni

Qualsiasi sia nostra destinazione, in Italia o all’estero, è fondamentale mettere in borsa un po’ di accessori utili. Non possono mancare un paio di occhiali da sole, protezione solare per pelle e capelli, un cappellino per ripararci dai raggi, acqua e qualche stuzzichino. Di certo sarà impossibile far entrare tutti questi oggetti all’interno di una mini bag o pochette poco capienti. Sarebbe anche meglio evitare tessuti in pelle delicati, che si rovinerebbero con la sabbia ed il sole. Non tutti amano indossare zaini anonimo e preferiscono essere sempre impeccabili, anche in spiaggia.

Per essere alla moda, quindi, potremo optare tra queste 5 borse estive fashion e pratiche perfette per il mare. La prima è l’evergreen in paglia, semplice e confortevole, in stile vacanziero, chic e spaziosa. Oltre le classiche forme a cesta, sono di tendenza quelle a secchiello, cestino, squadrate, maxi bag, con particolari colorati e dettagli sui manici, come foulard o pietre. Segue la borsa realizzata in rafia, un must dell’estate molto sofisticato ed elegante, impreziosite con nappe o pizzo, schiacciano l’occhio allo stile retrò.

Una vera e propria tendenza che spopola e si abbina ad outfit casual e formali è anche la borsa in crochet. Splendida quella hobo che ricorda la forma di uno zainetto ma con doppio manico, oppure traforate in versione shopping bag. Imperdibile la borsa in lino, leggera, comoda, facile da lavare e disponibile in tantissime colorazioni. Ideali sono anche quelle in pvc, trasparenti e con borsetta interna, metallizzati e con manici in tessuto.

Un look da vip

Un boom di richieste per la borsa glamour half bag, o mezzaluna, che si accosta a tutti gli stili, per un aperitivo al mare, una cena o per sbrigare commissioni in città. Colorata o monocromatica in tessuto o pelle, a tracolla spessa o sottile, è l’accessorio imperdibile dell’estate, amata da molte vip. Molte foto rivelano che spopola tra le star, come Kate Holmes, Kendall Jenner, Tina Kunakey e Irina Shayk.