I polmoni sono tra gli organi più importanti del nostro organismo. Proprio per questo motivo è importante assicurarsi che le nostre capacità polmonari, nonché la nostra salute polmonare, siano ottimali. Fortuna vuole che esistano in natura cibi e bevande che possono aiutarci a disintossicare i polmoni e a migliorare la nostra condizione fisica generale nella stagione invernale. Vediamo le 5 bevande per contrastare le malattie polmonari. Ecco quali sono.

Forse non è noto a tutti, ma esistono alcune bevande in grado di favorire il meccanismo autopulente dei polmoni e migliorare la nostra salute nei mesi invernali. Elenchiamo quindi le 5 bevande per contrastare le malattie polmonari.

Tè verde e miele

La bevanda è molto utile, specie a contrastare i sintomi del mal di gola. Questo perché il miele ha proprietà antinfiammatorie. Al contempo, il tè verde è ricco di sostanze antiossidanti che, come il miele, possono aiutare a prevenire o contrastare l’infiammazione ai polmoni.

Acqua calda e cannella

La cannella è nota per le sue proprietà antinfiammatorie. Un altro potere che le attribuiscono gli amanti delle cure naturali è quello di essere in grado di contrastare i radicali liberi. Esattamente per queste sue caratteristiche che fa bene alla nostra salute polmonare.

Bevanda calda con zenzero e curcuma

La curcuma è ottima se si desiderano contrastare tosse e raffreddore. Lo zenzero invece, aiuta contro congestione e nausea.

Tè alla liquirizia

Le proprietà della liquirizia sono note oltre tutto perché sarebbero in grado di ridurre il rischio di malattie cardiache. Il tè alla liquirizia può aiutare a combattere tosse e mal di gola.

Ultima, ma non per importanza, delle 5 bevande per contrastare le malattie polmonari, troviamo il frullato alla barbabietola, mela e carote. Questi tre elementi sono ricchi di fibre, potassio, vitamina E e vitamina C e sono quindi dei potenti antiossidanti, molto utili se si vogliono purificare i polmoni dalle tossine.

