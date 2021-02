Smettere di fumare è difficile, anzi difficilissimo. Si tratta infatti di una dipendenza in piena regola e come tale, quando si cerca di smettere, porta con sé la terribile sindrome d’astinenza da nicotina. È però possibile con buona volontà e qualche pratico rimedio naturare combatterla con successo. Vediamo insieme allora i 5 alimenti strepitosi che aiutano a smettere di fumare.

Il ginseng

Un pratico sostituto delle sigarette potrebbe essere il ginseng. Questa pianta portentosa, da sempre usata nella medicina orientale, è in grado di sopprimere la produzione di dopamina. Cioè quel neurotrasmettitore responsabile della sensazione di piacere che viene stimolata dal fumo. Questo rimedio naturale quindi aiuta a eliminare una delle ragioni per accendersi una sigaretta.

La liquirizia

Anche la liquirizia aiuta a combattere la voglia di fumare. Masticare una radice di liquirizia o succhiare una caramella aiuta infatti a sostituire i gesti del fumo con delle abitudini ben più sane. In inverno invece si potrebbe preparare una tisana, tenendo un bastoncino in infusione per circa una ventina di minuti. Questa bevanda aiuta a calmare lo stress ed ha inoltre proprietà antibatteriche e antinfiammatorie.

La valeriana

Se gli effetti dell’astinenza da nicotina non permettono di riposare tranquilli o hanno un forte effetto sul proprio umore, la valeriana è la risposta perfetta. Questa pianta dall’effetto sedativo è perfetta per calmare i nervi, contrastare la tachicardia e rilassare i muscoli. Bisogna stare molto attenti al dosaggio però, un eccesso di valeriana infatti causa effetti opposti a quelli desiderati.

Le noci

Noci, arachidi e mandorle sono uno snack naturale e sano, oltre anche ad aiutare a smettere di fumare. Ottime appena si smette di fumare per dare sollievo all’aumento di appetito, anche queste, si sostituiscono ai gesti rituali tipici del fumo portando un forte sollievo psicologico.

Lo zenzero

Lo zenzero infine può essere particolarmente utile al mattino. Tutti i fumatori sanno che l’astinenza da nicotina si fa sentire di più al mattino, quando il corpo reclama la sua dose dopo le ore di sonno. Lo zenzero però può aiutare a combattere ansia e irrequietezza, sia come tisana nei periodi invernali che come bevanda dissetante durante l’estate.

E proprio grazie a questi 5 alimenti strepitosi che aiutano a smettere di fumare potremmo dire addio questo terribile vizio.