“Mens sana in corpore sano”, dicevano i latini. Una mente lucida è anche un prezioso alleato in un fisico in salute. Libri e sport quindi, lettura e passeggiate, enigmistica e corsa. Sì, tutto corretto, ma ancora una volta, il benessere passa dall’alimentazione. Mangiare male non danneggia solo gli apparati interni, ma anche il cervello, che risente di ciò che gli mandiamo. Se il sangue trasporta grassi e tossine, anche la mente si impigrisce. Ecco quindi che si possono anche scegliere 5 alimenti per mantenere la mente lucida e invecchiare lentamente.

Dai mari del Nord il salmone

Il salmone, indicato come benefico in molte diete, grazie ai suoi grassi buoni, che si trasformano in benzina per il corpo, è ricco di Omega3. Una delle poche sostanze che il nostro corpo non riesce a sintetizzare in maniera autonoma e va quindi introdotta dall’esterno. L’Omega3 funziona per il cervello come un’autentica magia. Parte dalla pulizia cardiovascolare, eliminando i radicali liberi e liberando le arterie. Il sangue circola così velocemente e privo di ostacoli fino al cervello, garantendogli elasticità. Non per niente se L’Italia ha il record europeo dei centenari, i paesi scandinavi, grandi consumatori di salmone, detengono invece il primato di ottuagenari arzilli.

La cioccolata fondente

Non per niente uno degli alimenti preferiti dai rappresentanti della terza età, la cioccolata fondente, vicina al 100% di purezza, è una vera palestra di allenamento per il cervello. Crea infatti una serie di reazioni a catena indirette che però hanno il medesimo fine: aiutare la mente. Uno dei 5 alimenti per mantenere la mente lucida e invecchiare lentamente, e, sicuramente il più amato. I suoi benefici componenti, i flavonoidi, migliorando il flusso sanguigno e moltiplicando i vasi sanguigni, agiscono su cervello e sistemi sensoriali. In quest’ottica, infatti, è favorita la memoria, la capacità di concentrazione e il ragionamento.

Gli spinaci danno forza anche alla mente

Gli spinaci non danno forza solo ai muscoli, grazie al ferro, ma, anche alla mente, per merito dell’acido folico. A beneficiarne tutto il sistema nervoso, che, protetto e alimentato in maniera sana, trasmette impulsi positivi al cervello. L’acido folico è fondamentale anche in gravidanza, quando il feto, proprio per svilupparsi al meglio, ha bisogno di averne quantitativi giusti, per sé e per la mamma.

La “curcuma”, spezia miracolosa

La curcumina, sostanza da cui prende il nome questa potente spezia, ha una grande virtù: rallenta l’invecchiamento. Tesi confermata dagli ultimi studi medici, dopo che, per anni, si era parlato solo di possibili effetti benefici. La curcumina rallenta l’invecchiamento cellulare, puntando sull’effetto “plasticità”, rendendo cioè più elastiche le funzioni cerebrali. Oltre alla curcumina, stessa azione viene anche da altri due suoi componenti: polifenoli e antociani. I due principali elementi di contrasto all’Alzheimer.

Le noci, ricche di vitamine

Le noci rafforzano le onde cerebrali, esaltando funzioni cerebrali quali: memoria, apprendimento e ragionamento. Ne bastano 4 al giorno per sprigionare tutti i nutrienti che contengono e dare slancio al cervello. Non solo, agiscono beneficamente anche sul cuore e sul sistema nervoso. Una vera e propria manna per il nostro fisico!

Approfondimento

5 buoni motivi per mangiare noci e stare bene