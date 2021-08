5 alimenti naturali che aiutano migliorare visibilmente la pelle del nostro viso

Alcuni cibi sono dei veri e propri alleati per ridurre la presenza dei pori dilatati della pelle. Quando si parla di pori dilatati ci si riferisce a degli inestetismi molto comuni. Da un lato la loro presenza è importante a livello epidermico perché aiutano a far traspirare la pelle e a mantenerla morbida e idratata. Dall’altra però l’aumento delle loro dimensioni può risultare antiestetico ed essere la causa principale della pelle grassa. La dilatazione dei pori è causata da una produzione eccessiva di sebo, una miscela viscosa che le ghiandole della nostra pelle producono. Un altro motivo è la difficoltà della nostra epidermide di contenere l’eccesso di cellule morte e sostanze di scarto. Altri ancora l’invecchiamento, la predisposizione genetica e l’esposizione alla luce violetta, e acne cronica. Ecco 5 alimenti naturali che aiutano a migliorare visibilmente la pelle del nostro viso.

La pelle è lo specchio della nostra alimentazione

Ma come possiamo risolvere il problema della dilatazione dei pori e renderli meno evidenti? Oltre ad una serie di trattamenti estetici e cosmetici mirati, una regolare pulizia del viso ma soprattutto una sana alimentazione possono aiutare a contenere questo fastidioso problema. Del resto la pelle è lo specchio, non solo del nostro stile di vita e della reazione allo stress, ma anche e soprattutto della nostra alimentazione.

La barbabietola. I cibi rossi o violacei come melograno, frutti di bosco, ribes, ciliegie, prugne e susine, fragole e barbabietole sono perfetti per avere una pelle luminosa e idratata. In generale, comunque, si predilige il consumo di frutta e verdura rispetto a cibi grassi e ricchi di conservanti.

Le uova. Garantiscono un apporto di selenio, zinco e proteine fondamentale per il nostro corpo e la nostra pelle.

Il pomodoro. Il succo di pomodoro in modo particolare ha un’azione astringente che aiuterà a migliorare visibilmente l’aspetto della pelle e a renderla elastica. Il pomodoro è inoltre fonte di vitamina C.

Il grano integrale. Questo alimento è importante sia per l’equilibrio della nostra pelle che dell’organismo. È importante infatti cercare di evitare regimi alimentari ricchi di carboidrati molto lavorati e di prodotti come latticini e formaggi che possono predisporre ad un’ulteriore dilatazione dei pori.

La cicoria. Le verdure a foglia larga come la cicoria e la lattuga contengono l’acido salicilico che aiuta a contrastare il problema dei pori dilatati e combatte l’acne. Contengono questo principio anche le spinaci, i broccoli e i funghi.

5 alimenti naturali che aiutano migliorare visibilmente la pelle del nostro viso

Un altro consiglio utile per mantenere una pelle visibilmente elastica e sana è quello di usare, in questo caso come tonici, il succo di limone e l’aceto di mele che hanno un’ottima azione astringente. Si consiglia di applicarli sui pori tamponando con del cotone bagnato e poi risciacquare. Ripetere per tre volte a settimana. Avremo modo di vedere immediatamente i risultati di questi trattamenti naturali.