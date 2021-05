La stagione estiva porta con sé la voglia di mettersi in forma e di arrivare pronti per la cosiddetta prova costume. Le buone intenzioni ci sono sempre, ma dato che si passa molto tempo fuori casa, aumentano le possibilità di mangiare in maniera incontrollata.

In linea di massima, ecco 5 alimenti da evitare assolutamente durante l’estate per restare sempre leggeri, più un consiglio per sopportare meglio il caldo.

Qualsiasi tipo di frittura

Iniziamo col tasto più dolente. Si sa che friggere rende i cibi più buoni, soprattutto se la frittura viene fatta bene con abbondante olio.

Ma questo induce ad aumento delle calorie e del cosiddetto colesterolo cattivo. In estate poi, dato che la digestione è più complessa, aumenta anche la temperatura del corpo e la conseguente sudorazione.

Abbondanti grigliate di carne grassa

Come nel caso della frittura, anche qui bisogna fare attenzione ai grassi saturi. Soprattutto per chi ha problemi cardiovascolari. Quindi è sempre un buon consiglio quello di non esagerare con le quantità, anche per tenere sotto controllo il colesterolo. Inoltre, bisogna evitare l’utilizzo eccessivo di salse e condimenti. Meglio consumare carne bianca, come pollo o tacchino, ma anche rossa, utilizzando altri metodi cottura.

Diminuire quantità giornaliere di caffè

Per noi italiani questo è molto difficile. Il caffè spesso e volentieri è anche un pretesto per incontrare e trascorrere un po’ di tempo con altre persone.

Tuttavia, la caffeina è diuretica, nel senso che fa perdere molti liquidi all’organismo. La disidratazione d’estate non è una buona alleata, soprattutto se non si consuma molta acqua.

Cibi troppo piccanti

Più che altro, questo è un consiglio per gli amanti del piccante. Attenzione a non esagerare con i cibi piccanti perché, come nel caso del caffè, inducono ad una maggiore perdita di liquidi.

Infatti questi cibi hanno un effetto termogenico, nel senso che aumentano la temperatura corporea aumentando i livelli di sudorazione.

Basta alcolici

Altro tasto dolente. Con l’aumento delle uscite e del divertimento, è normale la tendenza ad alzare un po’ troppo il gomito. Questo non fa bene per l’organismo e per la salute, in generale.

Ma in estate, gli effetti si sentono di più per via dell’aumento della temperatura corporea e per la perdita di liquidi che aumentano l’ipoglicemia.

Ecco quindi i 5 alimenti da evitare assolutamente durante l’estate per restare sempre leggeri, più un consiglio per sopportare meglio il caldo.

Un ultimo consiglio

Il consiglio è quello di bere moltissima acqua e di consumare frutta, ortaggi e verdura di stagione, che aiutano a fornire liquidi e sali minerali. Evitare di bere bevande gassate o troppo zuccherate.