Nelle campagne, anni fa, l’uva veniva pestata con i piedi, era anche un gioco divertente per i bambini. Fare il vino attraverso la pigiatura degli acini era una tradizione antica, oggi sostituita con macchinari moderni. Il vino oggi ha assunto un valore diverso, se prima era una bevanda conviviale, di intrattenimento, oggi assume nuovi significati. Tra sommelier e appassionati, la cultura del vino diventa addirittura uno status symbol, le cantine si riempiono di etichette preziose e di alto livello. Oltre ai vini commerciali, troviamo tipologie pregiate che possono arrivare a costi esorbitanti. Sono nate di conseguenza diverse teorie che associano i vini con pietanze e ricette prelibate, esaltando i vari gusti per creare delle accoppiate perfette.

Ma esistono almeno 5 alimenti che non vanno mai abbinati col vino per evitare di rovinare i sapori ed avere un effetto sgradevole al palato.

Finocchio

Il detto “non farti infinocchiare” non era poi così lontano dalla realtà. Nelle osterie, quando veniva servito il vino rancido, per mascherare il sapore, si accompagnava con stuzzichini a base di finocchio. L’anetolo, aroma tipico del finocchio, sovrasta quello del vino, finendo per annientale qualsiasi aroma. È impossibile riuscire a gustare un buon vino se accompagnato con il finocchio.

Carciofo

La cynarina, presente nel carciofo, rende l’accoppiata con il vino impossibile, per la quantità di tannini che contiene. Il risultato è un sapore secco e ruvido, un gusto metallico spiacevole da evitare assolutamente.

Gelato

Più che il sapore è un problema di temperature diverse. Quelle basse del gelato entrano in contrasto con il caldo del vino, annullando tutti gli aromi e sentori.

Uova

Le proprietà minerali delle uova si scontrano con i tannini del vino rosso, ottenendo un gusto poco gradevole. Meglio accompagnare le uova con un vino bianco fresco e leggero.

Cioccolato

Tra cioccolato e vino non c’’è armonia, i tannini di entrambi entreranno in opposizione. Riuscire a trovare il vino giusto da accompagnare è davvero una grande sfida.

