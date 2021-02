Il risveglio è uno dei momenti più importanti della giornata. Per alcuni può essere quasi traumatico. Per altri, invece, rappresenta un attimo di tranquillità e pace. Ognuno di noi ha i propri riti mattutini, che sono spesso diversi da quelli degli altri. Nonostante ciò, quasi tutti abbiamo delle abitudini che potrebbero rovinarci la giornata.

Per iniziare col piede giusto, allora, bisogna cambiare parte della nostra routine mattutina. In particolare, ci sono 5 abitudini da perdere subito per iniziare la giornata col piede giusto. In questo articolo gli Esperti di ProiezionidiBorsa sveleranno quali sono e cosa fare al mattino per partire con la carica giusta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Il buongiorno si vede dal mattino

Le persone che non rimandano almeno una volta la sveglia sono davvero poche. Dobbiamo sapere, però, che questa abitudine condivisa da molti fa più male che bene. Rimandare e rimandare la sveglia non ci farà sentire più freschi e riposati. Anzi, quando ci alzeremo ci sentiremo comunque stanchi e intontiti. Prendiamo l’abitudine di svegliarci subito e sempre alla stessa ora. La giornata ci sorriderà di più.

Quanti di noi non aprono le persiane o le tapparelle al mattino? Se anche noi abbiamo questa abitudine, perdiamola al più presto. Far entrare in casa la luce naturale è un buon modo per aiutare il nostro corpo a svegliarsi. La luce solare ha infatti un ruolo fondamentale nella regolazione del nostro ciclo sonno-veglia.

Cosa non fare dopo che ci si è svegliati

Tra le 5 abitudini da perdere subito per iniziare la giornata col piede giusto ce ne è una davvero inaspettata. Alzarsi immediatamente dal letto sarebbe un errore. Si consiglia, invece, di rimanere 5 o 10 minuti ancora sotto le coperte. In questo periodo di tempo sgranchiamoci le gambe e le braccia e facciamo un po’ di stretching.

Se rimaniamo nel letto, però, è bene non prendere immediatamente il telefono in mano. Guardare subito social, messaggi ed email non ci permette di avere un risveglio dolce e graduale. È tutto l’opposto. Ci farà avere un risveglio brusco e agitato.

L’ultima abitudine che dobbiamo perdere è quasi scontata. Non bisogna uscire di casa senza aver mangiato colazione e aver bevuto almeno un bicchiere d’acqua. Questo pasto è importantissimo per avere le energie giuste per affrontare la giornata. Saltare colazione non è una buona idea neanche se vogliamo dimagrire.