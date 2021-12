+480% in 5 anni è una performance che non ferma il titolo Reply che si candida a un ulteriore rialzo del 60%. È questa la conclusione cui si giunge analizzando il passato e il presente del titolo.

Era marzo del 2021 quando ci siamo occupati per la prima volta del titolo e in quell’occasione evidenziavamo come si erano create le condizioni per una partenza al rialzo. Da quel momento è partito un rialzo del 100% che nelle ultime settimane sta attraversando una pausa di riflessione. Nelle ultime settimane, infatti, le quotazioni si stanno muovendo in uno stretto range laterale individuato dai livelli 165 euro e 187 euro.

A questo punto solo la rottura di uno dei due livelli indicati potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Al rialzo l’obiettivo più vicino si trova in area 202,9 euro (I obiettivo di prezzo), mentre gli obiettivi successivi si trovano in aera 244 euro (II obiettivo di prezzo) e 285 euro (III obiettivo di prezzo). Potenzialmente, quindi, il titolo Reply si candidata a un ulteriore rialzo del 60% rispetto ai livelli attuali.

Al ribasso, invece, l’obiettivo più prossimo si trova in area 150 euro (I obiettivo di prezzo). Quelli successivi si trovano in area 113,5 euro (II obiettivo di prezzo) e 76,30 (III obiettivo di prezzo).

La valutazione del titolo Reply

Il titolo Reply è sopravvalutato in quanto qualunque sia la metrica utilizzata (P/E, PB, PEG) il metodo dei multipli restituisce un titolo sopravvalutato. Più o meno queste sono le stesse conclusioni cui giungono le raccomandazioni degli analisti che danno un consenso medio accumulare e un prezzo obiettivo medio in linea con le quotazioni attuali.

Tra i punti di forza ricordiamo ch l’azienda gode di una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta e i suoi margini. Inoltre, generalmente la società ha registrato risultati sopra il consensus degli analisti.

+480% in 5 anni è una performance che non ferma il titolo Reply che si candida a un ulteriore rialzo del 60%: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Reply (MIL:RST) ha chiuso la seduta del 7 dicembre a quota 178,0 euro in rialzo dell’8,40% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

Time frame settimanale