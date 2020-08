425 monete valgono oro, scoperto un tesoro risalente a 1100 anni fa. In breve i fatti. Un gruppo di giovani archeologici hanno scoperto un tesoro risalente a 1100 anni fa. Si tratta di 425 monete d’oro ritrovate a Yavne nello stato di Israele. Durante una perlustrazione degli scavi archeologici il gruppo di volontari ha visto davanti ai propri occhi il mucchio di monete. Riportare alla luce reperti di così alto valore non capita tutti i giorni. Le 425 monete hanno un grande valore economico e con ogni probabilità verranno conservate in un museo. I giovani archeologici quando hanno visto le monete sono rimasti di stucco. La notizia ha fatto il giro del mondo. Non è mai avvenuto un ritrovamento simile.

La reazione della direzione degli scavi

I responsabili dell’area archeologica hanno ringraziato i giovani volontari. Far venire alla luce un tesoro simile non riesce nemmeno agli archeologi più esperti. Ora si cerca di capire cosa ci facevano tutte quelle monete in quel luogo. I responsabili della direzione degli scavi hanno dichiarato che qualcuno a quei tempi ha nascosto le monete per poi prenderle in un secondo momento. Purtroppo per il benestante non è andata così. Le monete sono rimaste seppellite per tantissimi anni fino al ritrovamento dei giorni nostri. I giovani archeologi hanno messo a segno una scoperta sensazionale, difficilmente si riescono a trovare tante monete nello stesso posto e tutte in una sola volta.

Il valore delle monete

In pratica, 425 monete valgono oro, scoperto un tesoro risalente a 1100 anni fa. Le monete sono in perfette condizioni. Robert Kool, esperto dell’autorità israeliana delle antichità, ha potuto visionare le monete. Non c’è una stima del valore ma senza esitazione le monete in oro ritrovate sono da 24 carati e dal peso di 825 grammi. Tra le 425 monete c’è un pezzo raro: si nota un frammento dell’imperatore bizantino Teophilos. La moneta è stata coniata nella vicina capitale dell’impero di Costantinopoli. Su un dato non ci sono dubbi: le 425 monete valgono oro. I giovani archeologi hanno scoperto un tesoro risalente a 1100 anni fa.