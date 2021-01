Le nuove disposizioni del Governo hanno sicuramente creato della confusione. C’è da dire che stare al passo con le regole non sempre risulta così facile. Ma è anche vero che è più che normale che le normative cambino di volta in volta data l’instabilità della situazione generale nel Paese. Bisogna cercare di capire esattamente cosa si può fare e cosa no, e non è detto che si riesca sempre a comprenderlo al meglio. È stato quello che è successo a un ragazzo di 27 anni della provincia di Verona, visto in giro dopo le 22, che ha preso 400 euro di multa per essere uscito con il cane a quest’ora.

La storia del 27enne di Bussolengo

Sappiamo tutti che, da qualche tempo, non si può uscire di casa dopo le 22 a causa del corpifuoco. Questa disposizione ormai è entrata a far parte delle nostre vite. Possiamo lasciare le nostre abitazioni dalle 22 alle 5 soltanto per comprovate esigenze di necessità. E il ragazzo in questione pensava che la sua fosse piuttosto valida. Infatti, il giovane ha dovuto portare per strada il suo cane, a causa di alcuni problemi intestinali di cui soffre l’animale. Perciò si è trovato per strada dopo le 22 e il vigile che lo ha incontrato ha deciso di fargli 400 euro di multa per essere uscito con il cane a quest’ora.

Si tratta di una comprovata necessità?

La sanzione data al ragazzo non ha convinto tutti e il web ha fortemente sostenuto le esigenze del giovane. Quest’ultimo, però, ha preferito accettare la decisione del vigile, chiarendo che, in una situazione così delicata come quella che stiamo vivendo tutti, non voleva far iniziare una polemica.

C’è da dire, però, che molti utenti del web sono rimasti fortemente confusi, perché in tanti credevano che quella del ragazzo potesse rappresentare un’emergenza dato che il cane non si sentiva bene. La vicenda sarà sicuramente più chiara se si dovessero presentare ulteriori aggiornamenti. Per adesso, però, sicuramente resta un po’ di confusione.

