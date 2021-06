Tra i frutti estivi in assoluto più buoni e benefici ci sono i mirtilli. Bacca scura e tonda, i mirtilli sono un’esplosione di gusto, soprattutto se coltivati senza pesticidi (la frutta e la verdura assorbono tutto!). Per quanto qualcuno conosca già alcune proprietà dei mirtilli, vediamo 4 validissimi motivi per cui dovremmo mangiare ogni giorno questa deliziosa bacca dalle proprietà strepitose.

Migliorano le funzioni cognitive

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Uno studio rivela che i mirtilli, grazie alla loro altissima concentrazioni di antiossidanti, migliorano le funzioni cognitive e la memoria. Lo studio è di Robert Krikorian dell’Università di Cincinnati. Questo è molto importante per le persone avanti con l’età e per chi già accusa sintomi di declino cognitivo, che possono portare a malattie quali l’Alzheimer. Per ottenere tutti i benefici in questo contesto, si possono mangiare mirtilli interi o spremuti in un gustoso estratto.

Rinforzano il sistema immunitario

La grande concentrazione nei mirtilli di vitamine, sali minerali e antiossidanti, rinforza il sistema immunitario, creando una protezione e prevenendo le infezioni, come ad esempio quelle alle vie urinarie. I mirtilli contengono importanti vitamine, come la vitamina A, diverse vitamine del gruppo B (1, 2, 3, 5, 6), vitamina J, K ed E. E ovviamente non manca la vitamina C, presente in gran quantità!

Rinforzano la vista e la salute degli occhi

Stiamo vedendo quali sono i 4 validissimi motivi per cui dovremmo mangiare ogni giorno questa deliziosa bacca dalle proprietà strepitose, i mirtilli!

Uno dei maggiori benefici è senza dubbio il miglioramento della vista e della salute degli occhi.

Ma com’è possibile?

Questo è favorito dalla presenza di antociani nei mirtilli, che permettono di sintetizzare la proteina chiamata rodopsina, presente nella retina. Inoltre favoriscono e migliorano la microcircolazione dei vasi sanguigni oculari, proteggendoli dall’ossidazione.

Sono presenti nei trattamenti di bellezza e anti-age

Molto conosciute sono le maschere di bellezza a base di mirtillo, o le creme anti-age con estratti di questa bacca. L’alto valore nutritivo del mirtillo (presenza di varie classi di vitamine, sali minerali ed antiossidanti) nutre la pelle e previene l’ossidazione cellulare che produce l’invecchiamento cutaneo. Queste ed altre sono le (quasi) miracolose proprietà di una bacca molto conosciuto e apprezzata che dovremmo mangiare ogni giorno.