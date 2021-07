Quando gli scienziati ci spiegano che le temperature sulla terra stanno aumentando il nostro pensiero non va solo ai poveri ghiacciai ma anche alle nostre piante. Sì, perché negli ultimi anni complici i cambiamenti climatici i nostri giardini sono sempre più infestati da parassiti e afidi corazzati. Per proteggere i nostri fiori e le nostre piante ci vorrebbe davvero una contraerea in grado di funzionare h 24 e 365 giorni all’anno. Però, senza utilizzare prodotti chimici ecco 4 usi incredibili e sconosciuti dell’aglio per proteggere e rafforzare il verde di casa.

4 usi incredibili e sconosciuti dell’aglio per proteggere e rafforzare il verde di casa

Può davvero sembrare incredibile, eppure l’aglio non serve solo a tenere lontane le zanzare ma può diventare anche il nostro insetticida e fungicida più potente della casa. Ecco allora che andremo a creare un composto con un paio di spicchi d’aglio, un cucchiaio di sapone qualunque e un paio di tazze d’acqua. Mescoliamo per bene e lasciamo in frigorifero per qualche ora. Quindi inseriamo il nostro insetticida naturale in 3 litri d’acqua e nebulizziamo sulle piante invase dei parassiti. Questa soluzione è anche molto valida nel caso di presenze di talpe nel nostro giardino. Basterà infatti versarla nei tunnel perché questo fastidioso esserino se ne vada dal nostro giardino e smetta di fare danni.

Come coltivarlo nel frutteto di casa

Forse non ci avremo mai fatto caso ma alcuni contadini piantano l’aglio in prossimità degli alberi da frutto. Si tratta infatti di un espediente naturale per impedire ai parassiti comuni della frutta di avvicinarsi e approfittare delle piante.

Ma a proposito di piante a cui teniamo molto che cerchiamo di proteggere in tutti i modi in maniera simile possiamo piantare l’aglio vicino alle rose. È il sistema naturale più efficace per permettere loro di crescere e diventare sempre più belle senza l’incubo dei parassiti.

