Cremosissimo, buono e genuino, lo yogurt fa impazzire tutti al primo assaggio. Con il lattosio ma anche senza, con lo zucchero aggiunto ma anche senza zucchero, lo yogurt è entrato nel cuore degli italiani ormai da molti anni.

Fresco e ricco di proprietà nutritive è gettonatissimo a colazione ma anche a merenda. Con lo yogurt si possono preparare innumerevoli pietanze, dolci e salate.

Come resistere, ad esempio, all’intramontabile torta allo yogurt ai 7 vasetti?

Senza tempo e amatissima da tutti anche la torta di mele e yogurt, un vero tripudio di gusto e semplicità. Dunque, questo alimento è utilissimo e sono sempre di più le persone che lo inseriscono nel proprio piano alimentare.

Può capitare, però, di comprarne in quantità eccessiva, magari pensando di creare una scorta strategica.

Ciò che succede, nella maggior parte dei casi, però, è lasciarlo in frigo fino alla scadenza.

Una volta scaduto, di norma, lo yogurt viene gettato nel cassonetto dell’umido. Tuttavia, ci sono almeno 4 usi geniali dello yogurt, anche se scaduto, che bisognerebbe conoscere assolutamente.

Composizione e nutrizione

Sostanzialmente, lo yogurt è un alimento che si ottiene grazie alla fermentazione del latte con due batteri specifici: lo Streptococcus thermophilus e il Lactobacillus delbrueckii subs. bulgaricus. Da questa fermentazione nasce un prodotto eccezionale che si abbina con tantissimi altri alimenti.

Per quanto riguarda, invece, la ricchezza nutrizionale di questo alimento, le vitamine presenti al suo interno sembrerebbero aiutare il metabolismo. Inoltre, i minerali presenti nello yogurt favorirebbero il buon funzionamento del cuore, e aiuterebbero la salute di ossa e denti.

Ora che conosciamo qualche informazione in più sullo yogurt, scopriamo anche il perché è utile riciclarlo.

4 usi geniali dello yogurt, anche se scaduto, che bisognerebbe conoscere assolutamente

Sono in molti a conoscere l’uso alternativo dello yogurt nel campo del beauty. Oltre a poter creare una nutriente maschera viso, con lo yogurt scaduto si possono idratare in modo naturale, sia le mani che i piedi. Basterà versare un po’ di olio d’oliva all’interno del barattolo di yogurt e mescolare qualche secondo.

Massaggiare la miscela sui piedi e sulle mani e attendere 10 minuti. La pelle risulterà idratata e purificata.

Con lo yogurt scaduto si possono lucidare e pulire anche scarpe, borse e accessori in pelle. Basterà applicare l’ingrediente sull’oggetto da pulire e strofinare delicatamente con un fazzoletto di carta assorbente asciutta. In una sola passata, scarpe, borse e orologi sembreranno come nuovi.

Meno conosciuto ma molto utile, è l’utilizzo dello yogurt come struccante naturale. Elimina i residui di trucco e può essere utilizzato come un comune struccante.

Infine, lo yogurt scaduto è l’ideale per rafforzare e nutrire le piante. Ottimo sia per le piante da interno che da esterno. Basterà versare in un litro d’acqua un cucchiaio di yogurt per creare un fertilizzante naturale ed economico.