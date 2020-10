È veramente difficile che nel frigo degli italiani manchino le uova. Un alimento proteico ricco di vitamine. Quello che a volte succede, però, è che il cartone delle uova venga gettato e che di conseguenza non riusciamo a risalire in via immediata alla scadenza. Per voi i 4 trucchi per capire se le uova sono fresche.

Ecco quali sono i 4 trucchi infallibili che vi aiuteranno in cucina

Uno dei metodi più comunemente utilizzati è la cosiddetta prova dell’acqua. Basterà mettere in un bicchiere dell’acqua e del sale, far sciogliere il sale e successivamente immergere un uovo. La lettura è la seguente: se l’uovo va a fondo, vuol dire che è fresco. Se si ferma a metà del bicchiere, sta vicino alla scadenza, ma comunque può essere consumato ben cotto. Se va a galla, è destinato alla pattumiera.

Un altro metodo è quello di rompere l’uovo in una ciotola e verificare che il tuorlo (il rosso, per intenderci) abbia una forma a cupola e sia interamente coperto dall’albume. Una volta verificate queste circostanze possiamo stare sereni: il nostro uovo è fresco. Se il tuorlo dovesse essere piatto, l’uovo si può ancora consumato, magari assicurando che sia sempre ben cotto. Al contrario, se il rosso non è compatto, meglio gettare via l’uovo.

Il terzo metodo che proponiamo consiste nello scuotere l’uovo. Se si avverte un suono simile ad un “tac tac”, allora l’uovo non è fresco. Infine, ultimo ma non meno importante, il consiglio dell’uovo in controluce. Se posizionate il vostro uovo in controluce e notate una camera d’aria molto estesa allora il vostro uovo è scaduto.

4 trucchi per capire se le uova sono fresche. Altre informazioni utili

Normalmente un uovo viene considerato fresco fino a 28 giorni dopo che è stato deposto. Nonostante ciò, è meglio tenere le uova dentro nel frigo. Scopri anche Qual è il consumo massimo di uova consigliato nelle “Linee guida per una sana alimentazione”