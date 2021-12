Se abbiamo buoni propositi per metterci a dieta e in forma non è certo questo il periodo migliore per iniziare. Stiamo entrando in 7 giorni farciti da tante feste e cene che metteranno a dura prova la nostra volontà di non esagerare con cibi e alcolici. Quello che possiamo fare però è organizzare dei pasti gustosi ma che non esagerino con le calorie.

Se, ad esempio, l’ultimo giorno dell’anno siamo stati sorteggiati per ospitare amici e parenti a casa nostra possiamo proporre un menu che accontenti tutti. Basta seguire questi 4 trucchetti per preparare un cenone di Capodanno light che sorprenderà e soddisferà i nostri ospiti senza appesantirli.

Prima di iniziare è giusto premettere che a noi di ProiezionidiBorsa piace dare idee risolutive ma con un occhio di riguardo al portafoglio. Anche questa volta proveremo a rispettare il nostro credo.

Un cenone che si rispetti parte sempre con l’antipasto. Quello che proponiamo noi è sicuramente tra i più salutari possibile: un pinzimonio arcobaleno di verdure. In più taglieri o vassoi mettiamo le ciotoline con il pinzimonio (olio, limone, sale e pepe) e tante verdure colorate di stagione. Sedano, carote, peperoni, cuori d’insalata e zucchine possiamo tagliarli in diversi formati così da dare movimento e divertire anche i più piccoli.

Tra i primi piatti più gettonati per il cenone ci sono ovviamente i tradizionali cappelletti. Ma il classico brodo di carne o, peggio, fatto con il dado non è di certo il massimo a livello di calorie. Preferibile prepararne uno vegetale, semplice ma allo stesso tempo saporito. In una pentola tuffiamo nell’acqua 4 zucchine, 4 carote, 4 cipolle e 2 gambi di sedano fatti a pezzi. Aggiungiamo anche il sale e 5 chiodi di garofano e facciamo bollire per un ora circa. Filtriamo poi il tutto, dopo aver rimosso tutte le verdure.

Il dolce in una cena tra amici è irrinunciabile, quello che vi proponiamo noi è un leggero ma buonissimo budino. In un pentolino mettiamo 50 gr di farina di riso e 40 di cacao amaro. Mentre mescoliamo con una frusta aggiungiamo a filo mezzo litro di latte scremato, 40 gr di zucchero di canna e mezzo bicchierino di succo di arancia. Facciamo bollire per qualche minuto e facciamo raffreddare il budino negli stampini.

Non esiste Capodanno senza brindisi, ragion per cui stappiamo spumanti ma evitiamo il più possibile superalcolici che hanno solo effetti negativi per il nostro organismo.