Realizzare una frolla friabile, digeribile e molto gustosa? Un’impresa fattibile in pochi minuti grazie a questi piccoli segreti degli esperti che la Redazione di ProiezionidiBorsa ha raccolto per i suoi Lettori amanti dei fornelli.

In questo viaggio attraverso i sapori, l’attenzione è rivolta alle alternative possibile alle uova durante la preparazione della pasta frolla.

Che sia a causa di un’intolleranza o semplicemente per gusto personale, accade, sempre più spesso, di non gradire le uova in cucina. E quindi, sarà necessario adoperarsi per trovare gli ingredienti sostitutivi.

Per la pasta frolla, ad esempio, il burro oppure l’olio di semi rappresentano una valida alternativa che non farà rimpiangere la consistenza delle uova. Oltre a questi due ingredienti, però, gli chef più innovativi hanno stilato una piccola classifica sugli alimenti che possono essere usati al posto delle uova. Ed ecco, quindi, 4 trucchetti furbi per sostituire le uova nella pasta frolla e renderla eccezionale.

Polpa di zucca

La zucca regalerà un giusto mix di morbidezza e omogeneità all’impasto, oltre al sapore. Un ottimo ingrediente segreto in mancanza delle uova.

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

One Power Zoom: i veri occhiali con lenti autoregolabili - Due al prezzo di uno CLICCA QUI

Burro di arachidi

Amatissimo nelle ricette “fit”, il burro di arachidi sostituirà, in men che non si dica, le uova e la pasta frolla non risentirà affatto del cambio di ingrediente.

Polpa di mele o banane

Così come la polpa di zucca, la consistenza della polpa della mela oppure della banana ben si amalgamerà con il resto degli alimenti e una volta mescolati con cura il risultato sarà veramente soddisfacente.

Yogurt di soia

Ultimo ingrediente segreto è costituito dallo yogurt, possibilmente di soia. Tutti questi ingredienti conferiranno compattezza al risultato finale e saranno in grado anche di legare e rendere elastici gli impasti. Insomma, il consiglio è quello di sperimentare e provare almeno una di queste alternative. Con la pasta frolla ottenuta si potranno realizzare ottimi biscotti, oppure una bella base per una crostata.

Se “4 trucchetti furbi per sostituire le uova nella pasta frolla e renderla eccezionale” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Una pasta frolla veloce e adatta a tutti grazie a questo ingrediente speciale“.