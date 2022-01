Nella giornata di venerdì, come sta accadendo spesso di recente, dopo un forte sell off a inizio giornata, i mercati hanno reagito chiudendo in positivo. Cosa potrebbe significare questo per la seduta di contrattazione di domani? Tutto o nulla, come al solito e come facciamo nel nostro quotidiano punto sui mercati, valuteremo le dinamiche di giorno in giorno.

A prescindere dall’andamento dei mercati, ci sono 4 titoli sottovalutati a Piazza Affari che potrebbero iniziare a correre.

A quali ci riferiamo?

Banca IFIS, Leonardo, Tenaris e Unipol (MIL:UNI)

4 titoli sottovalutati a Piazza Affari che da subito potrebbero continuare al rialzo

Banca IFIS, ultimo prezzo a 17,74. Fair value a 26 euro per azione. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 17,12, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 1/3 mesi verso l’area di 20,80 e poi 23,14/23,65. Nel breve, la tendenza è ribassista e saranno possibili nuovi rialzi solo con una chiusura giornaliera superiore a 17,95 euro. Attendere per acquisti.

Leonardo, ultimo prezzo a 6,46. Fair value a 13,50 euro per azione. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 6,07, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 1/3 mesi verso l’area di 6,98 e poi 7,55/8,25. Nel breve, la tendenza è ribassista e saranno possibili nuovi rialzi solo con una chiusura giornaliera superiore a 6,60 euro. Attendere per acquisti.

Tenaris, ultimo prezzo a 10,87. Fair value a 12,10 euro. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 9,76, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 1/3 mesi verso l’area di 12,10 e poi 13,50. Nel breve, la tendenza è rialzista e saranno possibili nuovi ritracciamenti solo con una chiusura giornaliera inferiore a 10,61 euro. Comprare a mercato.

Unipol, ultimo prezzo a 4,906. Fair value a 10 euro per azione. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 4,704, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 1/3 mesi verso l’area di 5,35 e poi 6,30. Nel breve, la tendenza è rialzista e saranno possibili nuovi ritracciamenti solo con una chiusura giornaliera inferiore a 4,837 euro. Comprare a mercato.