“Chi mangia patate non muore mai” cita un vecchio proverbio. Contorno per eccellenza di tanti secondi piatti, le patate si prestano a miliardi di ricette.

Dalle torte salate al condimento per la pasta, le patate sono un alimento gustoso e completo dal punto di vista nutrizionale. Possono rappresentare l’ingrediente principale di piatti elaborati o anche molto semplici, proprio come vedremo in questo articolo. Difatti, è possibile realizzare un’ottima e colorata insalata a base di patate e altri ingredienti per i nostri afosi pranzi estivi.

Non solo verdura e foglioline verdi, con un po’ di fantasia le nostre insalate saranno una vera e propria esplosione di sapori. Noi della Redazione abbiamo pensato a 4 tipi di insalata di patate per un pranzo gustoso, nutriente e a prova di caldo torrido. Ci basteranno pochi ingredienti, che probabilmente abbiamo già in casa, e non più di 10 minuti.

4 tipi di insalata di patate per un pranzo gustoso, nutriente e a prova di caldo

Il primo tipo è il più classico e forse uno dei più apprezzati dagli amanti del pesce: l’insalata di polpo e patate. Sarà sufficiente condirla con un filo d’olio, del limone e del prezzemolo.

Il secondo tipo è sempre a base di pesce, stavolta però si tratta del tonno, accompagnato da fagiolini bolliti e pomodorini. Possiamo alternare il tonno e lo sgombro, entrambi ricchi di omega-3 ed incredibilmente saporiti.

Il terzo e il quarto tipo risultano leggermente più pesanti dei primi due, ma ricordiamoci che parliamo pur sempre di un’insalata. Una è a base di cipolla rossa e olive nere, mentre l’altra ha come ingredienti principali il prosciutto cotto e l’uovo sodo.

Suggeriamo di condirle con dell’olio e un pizzico di sale, ma qualcuno ama aggiungere alle patate un tocco di maionese.

Sono semplici, veloci e amiche della linea e del palato queste deliziose insalate. Cosa volere di più?