Il primo giorno d’autunno e i primi freddi segnano la fine della stagione estiva. Quindi, riposti abiti estivi, costumi da bagno e con la mente piena dei bei ricordi dell’estate trascorsa ci si accinge a prepararsi per il freddo.

Il periodo che va tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, infatti, è perfetto per effettuare un rapido check up del guardaroba.

Controllare tutto ciò che possediamo, scartare maglioni infeltriti e jeans sbiaditi per prepararsi al meglio all’autunno. Precedentemente si era cercato di capire come fare apparire molto sofisticato anche il look meno costoso.

Oggi, invece, si andrà a spulciare tra i capi fondamentali per la stagione autunnale. Tra questi ne troviamo alcuni che vengono riproposti da un anno all’altro più un gradito ritorno.

4 tendenze moda pazzesche da non perdere per essere grintose ma anche comode in autunno

Tra le calzature più in voga per la stagione autunno inverno vengono riproposti gli anfibi, dai più semplici ai più grintosi.

I più ricercati sono gli anfibi dalla suola importante e con catene proposti da Miu Miu e indossati da notissime influencer.

Tuttavia si tratta di anfibi dai prezzi molto alti e in alcuni casi difficili da portare per chi ha uno stile classico. Ottimi, invece, per chi non vuole passare inosservato.

Per chi si avvicina al mondo degli anfibi i più consigliati sono i classici Dr. Martens e i Cult, vere icone degli anni ’90 e mai tramontati.

Gli anfibi potranno essere scelti di colori diversi anche se i più classici e amati sono sempre quelli neri.

Per portarli al meglio si sconsiglia di legarli eccessivamente e di infilare i jeans al loro interno.

Completo in maglia

Un’altra delle tendenze che non possono mancare nel guardaroba autunnale sono i completi in maglia. Si tratta di completi presentati da tantissimi marchi, dall’alta moda al fast fashion, formati da due o tre pezzi in tessuti come lana o cachemire.

I pantaloni leggings o larghi saranno comodissimi da portare ed eleveranno qualsiasi outfit. I colori sono vari, si andrà dal nero fino al beige e al cammello.

Maxi cardigan

Sempre in lana e in tessuti caldi si consiglia di acquistare un maxi cardigan. Abito ottimo per tenere caldo durante i primi freddi di ottobre quando il cappotto è ancora eccessivo.

Per evitare l’effetto pigiama meglio abbinare il cardigan a un paio di jeans e a degli stivaletti.

Non solo anfibi ma anche Blazer

Da ultimo si tratterà di un graditissimo ritorno, il blazer in pelle. Non si tratta del classico chiodo o del trench ma proprio di un blazer abbondante e lungo.

Un capo molto versatile e davvero senza tempo da scegliere oversize. Ottimo da inserire tra le 4 tendenze moda pazzesche da non perdere per essere grintose ma anche comode in autunno.

Perfetto dal mattino alla sera abbinato in modi molto diversi tra loro. Di giorno potrà essere abbinato ad una maglietta e a un paio di jeans mentre la sera sarà perfetto anche su un vestito.