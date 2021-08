Fare esercizio fisico aiuta sicuramente la salute. Purtroppo, però, se fatto senza controllo, potrebbe portare anche alcuni problemi e disturbi indesiderati. Per questo motivo è sempre consigliato il parere di un esperto, ma anche una scelta intelligente del tipo di esercizio aiuta. Vediamo allora assieme 4 sorprendenti esercizi semplici ed efficaci da ripetere ogni giorno per dimagrire senza sforzo.

Cosa sono gli esercizi a basso impatto sul corpo

Quando parliamo di esercizi a basso impatto sul corpo stiamo parlando di quelle attività che evitano di mettere sotto pressione le articolazioni. Nonostante questo, però, permettono comunque di bruciare calorie, di risvegliare il metabolismo, ma anche di allenare e definire i muscoli.

Sono infatti attività semplici e alla portata di tutti che aiutano a eliminare massa grassa e perdere peso senza grandi sforzi sul fisico. Benché un allenamento basato su questi esercizi sia poco impegnativo per le articolazioni, rimane comunque estremamente efficace. Attraverso queste attività potremmo allora sudare e bruciare calorie proprio come in molti altri sport. La differenza sarà fondamentalmente legata all’intensità di questo tipo di allenamento e, quindi, alla velocità con cui vedremo dei risultati.

Un regime di allenamento basato su esercizi impegnativi e ad alta intensità porterà sicuramente risultati in minor tempo. Al contrario però un allenamento con esercizi a bassa intensità, sebbene richieda più tempo, protegge il fisico ed evita possibili lesioni dovute all’eccessivo sforzo.

4 sorprendenti esercizi semplici ed efficaci da ripetere ogni giorno per dimagrire senza sforzo

Il primo esercizio che andremo a descrivere è forse il più comune è semplice fra tutti, stiamo parlando infatti del camminare. Questa attività che ripetiamo inconsciamente ogni giorno, se fatta con criterio, costanza e obiettivi ben definiti, porta dei risultati davvero sorprendenti. Camminando a ritmo sostenuto per circa un’ora al giorno bruceremo tra le 200 e le 300 calorie migliorando forma fisica e anche salute del cuore. Ovviamente, sarà sempre possibile aumentare l’intensità di questo allenamento e, quindi, migliorare ulteriormente gli effetti che ne derivano.

Un secondo esercizio è poi quello degli sport aerobici come nuoto e acquagym. Questi, infatti, sono allenamenti per tutto il corpo che rafforzano la muscolatura nel suo insieme senza però mettere sotto pressione le articolazioni. Grazie a questo tipo di attività, da fare in solitaria o in gruppo, potremmo bruciare fino a 423 calorie all’ora nuotando ad un ritmo moderato.

Oppure, ancora, potremmo utilizzare la bicicletta e l’ellittica per dimagrire con sicurezza in modo costante. Entrambi questi tipi di esercizio consentono infatti di aumentare o diminuire l’intensità a piacimento semplicemente aumentando la velocità o la resistenza. Un grande vantaggio di questi esercizi, poi, è quello di rafforzare e definire i muscoli delle gambe, garantendo così un maggiore supporto alle articolazioni. Fatto che a lungo andare aiuta anche a ridurre il dolore articolare.

Per finire anche alcuni esercizi di forza e resistenza come quelli con bande elastiche, manubri e kettlebell potranno fare al caso nostro. Basterà sempre evitare movimenti che implicano il salto o il sollevamento di oggetti troppo pesanti. In questo modo e attraverso esercizi isometrici, come i plank, alleneremo la muscolatura evitando tutti quei movimenti che stressano le articolazioni. I risultati saranno davvero straordinari.