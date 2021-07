Anche per l’osteoporosi, come per tutte le malattie, la prevenzione gioca un ruolo fondamentale. Nella sua comparsa, dunque, convergono diversi fattori, quali la genetica, lo stile di vita e la dieta. Ecco, dunque, che 4 sono le regole per contrastare l’osteoporosi ed avere ossa sane e forti.

Il calcio è un elemento fondamentale

Partendo dalla dieta, dovremmo sapere che il calcio è un elemento fondamentale per preservare le ossa. In questo senso, una buona fonte di calcio sono i latticini, la verdura a foglia verde, le mandorle e il salmone. Inoltre, è bene esporsi al sole, nei giusti orari, per la produzione di vitamina D!

L’esercizio fisico

La seconda regola da seguire riguarda l’esercizio fisico. Per prevenire l’osteoporosi basta allenarsi almeno 3 o 4 volte a settimana per 30 minuti. In particolare, gli esercizi di potenziamento muscolare consentono di migliorare la densità ossea. Senza dimenticare che rafforzano i tendini e aumentano la stabilità articolare.

Inoltre, camminare, ballare e fare jogging sono attività che contribuiscono alla formazione di nuovo tessuto osseo. Infine, le attività posturali e di equilibrio migliorano l’elasticità e riducono il rischio di fratture.

Rischio fratture

Altro aspetto fondamentale è capire se si è a rischio di fratture. In che modo? Ebbene, elementi di rischio sono:

una precedente frattura all’anca, spina dorsale o polso;

la presenza di fattori genetici;

avere più di 50 anni;

soffrire di artrite reumatoide;

fumare e bere alcool.

Questi sono i fattori di rischio che è bene conoscere in quanto espongono maggiormente all’osteoporosi.

Integratori di calcio e vitamina D

Infine, per coloro che non riescono ad introdurre abbastanza calcio attraverso gli alimenti, è consigliabile ricorrere a fonti esterne. Quindi, occorre utilizzare integratori di calcio e vitamina D, i quali riducono il rischio di fratture.

