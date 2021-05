Con l’arrivo della primavera e ancora di più con l’estate, i picnic e i pranzi all’aperto sono un ottimo modo per rilassarsi con i propri cari o per stringere nuove amicizie. Sandwich, panini, bibite o piatti elaborati: la fantasia per cibo e bevande da portare è senza limiti.

Come trasportare tutto l’occorrente

Anche il modo di portare il cibo richiede fantasia e organizzazione: dal classico zaino in spalla per un pranzo veloce e agile, a una sorta di trasloco, con tavoli, sdraio, borse frigo, pentole, teglie, palloni, ombrelloni. A ognuno il suo e questo è anche il bello delle gite fuori porta. Una grande lezione di convivialità di cui vorremmo riappropriarci dopo il lungo periodo di chiusura dovuto alla pandemia.

In ogni caso, terminare il picnic con un gelato o con una torta è sicuramente una conclusione meravigliosa per il pranzo. Come evitare di farlo sciogliere?

4 soluzioni per non far sciogliere il gelato nella borsa frigo e che ci consentiranno di salvare la gita fuoriporta in maniera semplice e geniale

Vediamo le prime 3 soluzioni per non far sciogliere il gelato nella borsa frigo:

a) la prima soluzione è quella di mangiare il gelato prima di tutto il resto. Questo non darà al gelato il tempo di sciogliersi, anche se ci appesantirà per il resto della giornata. Il picnic rischierebbe di essere solo un fastidioso contrattempo prima di tornare a casa;

b) fare il proprio picnic in un’area attrezzata, con bar o supermercati. Questa è una soluzione accettabile ma che limita le possibilità di una passeggiata nella natura, lontani dalla quotidianità;

c) rinunciare al gelato, rinunciando però a un piccolo grande piacere per molti di noi.

L’ultima soluzione

Ecco 4 soluzioni per non far sciogliere il gelato nella borsa frigo e che ci consentirà di salvare la gita fuoriporta in maniera semplice e geniale. Vediamo ora l’ultima soluzione.

Questa prevede di preparazione la borsa frigo nel seguente modo:

a) comprare del ghiaccio secco da mettere nella borsa frigo. Lo si trova nei supermercati più forniti;

b) attenzione però, a non chiudere completamente la borsa frigo, ma lasciarne una parte aperta: il vapore che si sprigiona dal ghiaccio secco ha infatti bisogno di sfiatare altrimenti si avrà un aumento di pressione e una possibile esplosione;

c) mettere le vaschette di gelato alla base della borsa frigo;

d) come sappiamo bene il calore va dal basso verso l’alto, mentre l’aria fredda segue il percorso contrario.

e) per evitare che il ghiaccio secco evapori prima del tempo, avvolgere il ghiaccio secco in un tovagliolo o uno strofinaccio e appoggiarlo sopra le vaschette di gelato;

f) tenere la borsa frigo al riparo dal sole;

g) utilizzare un’altra borsa frigo per il resto del cibo e delle bevande.

Quindi seguendo queste 4 soluzioni per non far sciogliere il ghiaccio nella borsa frigo potremmo trascorrere una la gita fuoriporta in maniera semplice e geniale con i nostri cari, senza preoccupazioni.