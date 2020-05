4 semplici mosse per battere il mercato. Come fare? E’ realmente possibile battere il mercato, che dovrebbe essere il massimo dell’efficienza, in solo 4, semplici mosse? Sì, lo è. Basta scegliere i prodotti giusto. Vediamo come sia possibile farlo.

Uno dei settori più misconosciuti dei mercati mondiali è quello immobiliare. Se parlate con qualsiasi piccolo investitore, od anche con un istituzionale, vi dirà che lui ne ha certamente sentito parlare. Anzi, che lo conosce, magari anche bene. Se poi approfondite la questione giungerete a due conclusioni. Una è che deve essere veramente un esperto per saperne qualcosa e, magari, conoscere realmente il settore.

L’altra è che, con ogni probabilità, il vostro interlocutore parlerà per sentito dire. Già, perché è molto frequente che di un settore come quello immobiliare e di un argomento come quello di investirvi molti dicano di saperne qualcosa. L’italiano medio, poi, che è un “noto esperto di tutto”, non può esimersi dall’esibire di essere vittima dell’effetto Dunning-Kruger, quello per cui un incompetente crede di sapere di un argomento più di un competente.

Questo ci porta di parlare direttamente dei REIT (Real Estate Investment Trusts). Cosa sono? REIT è l’acronimo di Real Estate Investment Trust. E cioè? Un REIT è una società che possiede, gestisce o finanzia immobili che generano reddito. Modellati sul modello dei fondi comuni d’investimento, i REIT mettono in comune il capitale di numerosi investitori. Questo permette ai singoli investitori di guadagnare dividendi dagli investimenti immobiliari, senza dover acquistare, gestire o finanziare direttamente le proprietà. Ma come sono collegati i REIT con l’assunto del titolo? Come è possibile battere il mercato in 4 semplici mosse usando questi strumenti?

4 semplici mosse per battere il mercato

Ci sono 4 settori di grande attualità nel mondo, non solo immobiliare, ovviamente. Essi sono.

White & silver economy e benessere con le strutture mediche, di assistenza per anziani, di riabilitazione e impianti termali;

Le strutture relative alle nuove forme di abitare, come lo student housing e il senior housing;

Le strutture dedicate ai giovani, come le scuole, i centri di formazione, laboratori, parchi didattici e strutture lavorative di nuova generazione;

Ambiente e società, con attinenza al ciclo delle acque e dei rifiuti, agli impianti sportivi, alle strutture civiche quali tribunali, carceri e caserme da riqualificare, strutture logistiche e di mobilità sostenibile. Ma anche le infrastrutture digitali come data center e infrastrutture tecnologiche.

Con una semplice connessione logica, investire con dei REIT su questi settori ci può consentire, scegliendo bene i nostri prodotti, di battere il mercato. Vediamo se possiamo farlo (spoiler: possiamo).

Abbiamo scelto i seguenti REIT

Global Medical REIT

MGM Growth Properties

QTS Realty Trust

Investors Real Estate Trust

SBA Communications Corporation

I risultati. Visto che il primo REIT è disponibile solo da gennaio 2017, il nostro backtest è iniziato da allora. Beh, come è facile da intuire, il portfolio di REIT ha battuto il mercato, anche aggiustato per l’inflazione.

Dall’inizio il nostro portafoglio ha guadagnato un buon +58,16% a fronte di un pur buon +38,40% dell’ S&P500. La performance annuale è stata pari al 14,74% che, con un’inflazione intorno all’1%, fa sì che il rendimento reale sia particolarmente buono. Un’altro dato è molto importante, però. Il portafoglio in questione ha avuto, nel suo anno peggiore, una caduta di -4,12%, a fronte di una caduta dello S&P500 di -9,19%. Come ultimo dato, il portfolio dei REIT che abbiamo esemplificato è correlato con il mercato USA solo per il 60%. Segno che è molto meno rischioso di tantissimi prodotti, e può costituire, nella sua interezza, un’ottima diversificazione.