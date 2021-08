Chi tra i possessori di un cane, almeno una volta, non ha sognato di andare in giro con il suo compagno di avventure come due amici inseparabili? Tuttavia, seppur raramente, non sempre questo è uno scenario fattibile. I cani infatti, così come gli esseri umani, possono andare più o meno d’accordo con alcuni soggetti, sviluppando sensazioni di repulsione nei loro confronti. Per fortuna, le emozioni del cane sono di facile lettura ma potrebbero mandarci dei messaggi a cui forse non diamo il giusto peso. Pertanto, vediamo insieme 4 segnali inequivocabili che dicono che il nostro cane in realtà potrebbe odiarci.

Amici veri nel momento del bisogno

Innanzitutto è opportuno fare una precisazione che solleverà buona parte dei lettori. La psiche del cane non è così articolata da provare sensazioni umane come l’odio o il rancore. Tra i sentimenti negativi, sono piuttosto quelli di paura, disagio e fastidio a prevalere. Questi possono apparire più o meno frequentemente a seconda del carattere del cane, o delle condizioni in cui vive. Infatti, se è vero che il cane è il migliore amico dell’uomo, l’uomo dovrebbe dimostrare altrettanto, garantendogli sempre le migliori attenzioni. Ad esempio, potrebbero accadere dei casi in cui se presentano questi sintomi i nostri animali domestici potrebbero avere bisogno di aiuto.

4 segnali inequivocabili che dicono che il nostro cane in realtà potrebbe odiarci

Cominciamo, allora, capendo a quali messaggi prestare attenzione.

Quando un cane ci percepisce come compagnia sgradita cercherà di distogliere lo sguardo in segno di sfiducia, a differenza dei gatti. Infatti, evitare il contatto visivo potrebbe indicare non solo il disagio del cane ma anche che sta valutando la migliore via di fuga.

Per lo stesso motivo, se sembra essere infastidito e controlla attentamente quello che facciamo, probabilmente il fastidio non è solo un’impressione. Altro segnale da tenere in considerazione è il rifiuto di cibo dalle nostre mani, che indica mancanza di fiducia. Infine, specialmente nei cuccioli, se abbandonano la stanza ogni volta che entriamo noi, probabilmente, siamo percepiti come elementi di disturbo.

Consigli utili per riconquistarlo

Il consiglio migliore è quello di dare tempo al nostro amico, insegnandogli a darci fiducia, e non facendogli mancare mai attenzioni e affetto. Tuttavia, l’affetto non deve essere imposto sull’animale che, al contrario potrebbe esserne ulteriormente infastidito. Fondamentale, poi, è un’adeguata attività fisica, per evitare che il cane accumuli energia e noia che potrebbero trasformarsi in rabbia. Con il tempo riusciremo a conquistare i nostri animali, ma se questo fosse difficoltoso, è possibile intervenire con un veterinario comportamentalista.

Approfondimento

