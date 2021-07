In estate, le case situate in mezzo al verde sono invase da lunghe file di formiche in diverse traiettorie. Spesso si trovano in cucina o dove potrebbero trovare tracce di cibo, ma anche in terrazza e in vecchie crepe vicino i muri.

Le formiche non sono tutte uguali, ne esistono diversi tipi. La formica nera, molto comune, cerca residui di cibo o escrementi animali, per questo potrebbe trasmettere malattie. Vivono in colonie ed è infatti spesso più conveniente agire direttamente in quell’area.

Le loro infinite e perenni file per raccogliere cibo, per noi sono un vero tormento, da cui non riusciamo a liberarci. Per prevenire il problema è importante pulire le tracce di cibo, passare lo straccio spesso, mantenere l’igiene della casa. Analizzare le parti esterne per capire i vari percorsi e formicai e intervenire senza rovinare le nostre piante.

Ecco i 4 rimedi naturali veloci ed economici per eliminare le formiche intorno casa

Alimenti in dispensa

L’odore forte del limone scoraggerà la formica, che poco sopporta queste profumazioni intense, che stordiscono. Basterà, infatti, tagliare a fettine il limone, cospargerle con il pepe nero e disporle negli spazi invasi. In alternativa si potrà utilizzare anche il succo.

Un repellente naturale è il tradizionale aceto, da spruzzare anche vicino la colonia. Per isolare la casa, spruzzare intorno i muri di casa, porte e infissi.

Odori e barriere naturali

La profumazione intensa e pungente dei bastoncini di cannella e chiodi di garofano, sarà un deterrente per tenere le formiche alla larga. Posizionarli nei punti più tragici, in più doneranno all’ambiente un odore gradevole.

Per creare una sorta di barriera protettiva, spargere elementi naturali nel perimetro esterno di casa e nei davanzali di finestre o balconi. Si potrà usare cannella in polvere, bicarbonato, fondi di caffè, borotalco. Per un’azione drastica e immediata, invece, preparare una soluzione con acqua e sapone di Marsiglia e spruzzare sulle formiche.

È consigliabile seguire i 4 rimedi naturali veloci ed economici per eliminare le formiche intorno casa, senza usare prodotti chimici.