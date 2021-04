L’uomo (quasi) al pari della donna non vuole rinunciare ad un aspetto sano e curato del viso. Alla prevenzione delle rughe e, quindi, all’idratazione della pelle. Proponiamo 4 rimedi naturali fai-da-te per ringiovanire la pelle del viso dell’uomo e conferirle un aspetto elastico, idratato e disteso.

Scrub al miele

Il primo suggerimento utile riguarda la preparazione alle maschere e, quindi, una detersione profonda e preliminare. Per questo primo obiettivo possiamo praticare uno scrub al miele.

Si rivelerà molto utile per togliere le impurità e per levigare la pelle. La preparazione è molto semplice.

Mescoliamo due cucchiai di miele e uno di zucchero fine. Applichiamo sul viso e massaggiamo delicatamente. Dopo rimuoviamo con un batuffolo di cotone umido e sciacquiamo abbondantemente.

Maschera idratante

Passiamo al secondo dei 4 rimedi naturali fai-da-te per ringiovanire la pelle del viso dell’uomo e conferirle un aspetto elastico, idratato e disteso. Possiamo ricavare in casa in pochi minuti una maschera idratante al cetriolo, limone e menta.

Tritiamo un cetriolo fresco, delle foglie di menta e aggiungiamo un succo di limone. Aggiungiamo un cucchiaio di miele e l’albume di un uovo.

Misceliamo tutto il composto e applichiamo sul viso. Lasciamo agire per circa venti minuti. Poi procediamo ad un’abbondante risciacquo con acqua tiepida.

Soluzione “pelle compatta”

C’è, poi, la soluzione che definiamo “pelle compatta”. È il terzo dei 4 rimedi naturali fai-da-te per ringiovanire la pelle del viso dell’uomo.

È una maschera a base di curcuma e farina di ceci. In una ciotola, possibilmente non di plastica, poniamo tre cucchiai di farina di ceci e tre pizzichi di curcuma. Ammorbidiamo il tutto con poche gocce di acqua distillata tiepida. Stendiamo sul viso e lasciamo in posa per circa quindici minuti prima di rimuovere il tutto e risciacquare.

Maschera al latte e cacao

Per contrastare con rigore le rughe, proponiamo la maschera al latte e cacao. La preparazione è molto semplice. Mescoliamo con forza 50 ml di latte con 100 grammi di cacao facendo attenzione a non creare grumi.

Applichiamo il composto sul viso e lasciamo agire per circa dieci minuti. Il beneficio che ricaviamo deriva dal latte, che è ideale per rinforzare la cute, e dal cacao che è ricco di antiossidanti. La maschera va, poi, risciacquata e, per completare, possiamo usare una crema idratante dalla texture leggera.