In molte donne anche in giovane età la forma delle labbra è piuttosto sottile. A volte il colorito naturale è decisamente scialbo e spento quindi il risultato finale potrebbe non piacere. I rimedi sono tanti e diversi: trattamenti farmaceutici, chirurgia estetica, industriosità in termini di make up e trattamenti naturali. Ognuno chiaramente sceglie in base alla propria volontà e alle proprie preferenze. In questo articolo proponiamo alcuni rimedi naturali che potrebbero aiutarci a rimpolpare le labbra. A renderle idratate, a ravvivare il colore per puntare ad un effetto finale decisamente migliore. Con più volume.

4 rimedi naturali contro labbra invisibili per un volume a prova di botulino

Il primo dei trattamenti che proponiamo è uno scrub nutriente. Possiamo tentare l’impresa miscelando dello zucchero di canna ad un cucchiaio di olio di oliva o di miele. Mescoliamo e applichiamo il composto sulle labbra massaggiando per una manciata di minuti. Dopo circa 5 minuti risciacquiamo bene e applichiamo un prodotto lenitivo.

Scrub energizzante per le labbra

Il secondo dei 4 rimedi naturali contro labbra invisibili per un volume a prova di botulino consiste sempre in una base di zucchero di canna. Aggiungiamo poi delle gocce di olio di argan e della polvere di caffè. Mescoliamo e applichiamo sulle labbra per qualche minuto dopodiché risciacquiamo. Questo trattamento che recepiamo dal Mondo del fai da te in tema beauty, dovrebbe aiutare a riattivare la circolazione del sangue. Per questo motivo potremmo avvertire un leggero pizzicore.

Solo zucchero

Lo zucchero di canna è un po’ una costante e rappresenta infatti la base dei trattamenti indicati. Infatti, possiamo pure utilizzare solo questo ingrediente e passarlo sulle labbra con le dita massaggiando per circa 5 minuti. Poiché ricco di vitamine B, lo zucchero di canna oltre a rappresentare uno scrub avrebbe importanti proprietà nutritive.

Quale routine

Importante, infine una sorta di attenzione quotidiana. Ad esempio, nella scelta dei prodotti potremmo preferire prodotti a base di emollienti naturali come il burro di karité e gli oli vegetali. Gli scrub indicati potrebbero rivelarsi utili perché ammorbidiscono le labbra, eliminano la pelle morta e aiutano i prodotti idratanti ad agire in profondità. In questo modo delle labbra ben nutrite e idratate sicuramente hanno buona probabilità di cambiare aspetto e guadagnare volume. Ovviamente si tratta di trattamenti leggeri e naturali che potrebbero dare risultati nel tempo. Quindi armiamoci di pazienza e perseveranza per tentare di rimediare prima di ricorrere a trattamenti più significativi.

Un consiglio

Importante poi il trucco labbra che scegliamo. Sicuramente sono da preferire i colori brillanti e lucidi. Preferiamo poi i rossetti plumping (rimpolpante) che rendono un effetto ottico ingrandente per labbra dall’aspetto più voluminoso.